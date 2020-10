Lupita Infante, Jorge Celedón, Grupo Niche y Cultura Profética celebran nominación a Latin Grammy, junto a otros 14 artistas de ONErpm

MS Agency

Artistas mexicanos de la talla de Lupita Infante, nominada en “Mejor Canción Regional”, y el Mariachi Sol de México de José Hernández, en la categoría “Mejor Álbum Ranchero / Mariachi”; forman parte de la importante lista de nominados de esta 21ª edición, que sin duda ha representado un gran desafío para la industria musical en medio de la pandemia mundial.

Esto reviste de profundo orgullo a la compañía ONErpm por las 20 nominaciones de 18 de sus artistas en múltiples categorías de los Latin Grammy, reforzando así su compromiso principal que, en conjunto con el equipo de cada artista, se traduce en el éxito y consolidación de sus proyectos, mediante estrategias desarrolladas de forma integral, creativa, intencional y con resultados extraordinarios, que una vez más son reconocidos por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

A la extensa lista de nominados, se suma el reconocido cantante colombiano Jorge Celedón, junto a Karen Lizarazo, ambos nominados en la categoría “Mejor Álbum De Cumbia/Vallenato”. Además, el Grupo Niche en la categoría “Mejor Álbum De Salsa”, Los Gaiteros de San Jacinto y Los Gaiteros de Pueblo Santo, nominados en la categoría “Mejor Álbum de Folclor”, lo que representa un gran reconocimiento a la música colombiana.

En este sentido, Emmanuel Zunz, fundador y CEO de ONErpm, celebró de forma especial junto a su equipo cada nominación del 2020, porque es una muestra del crecimiento y la capacidad de adaptación a los retos de un mercado musical cambiante, desarrollando estrategias globales de marketing, distribución, y licencias que posicionan a sus talentos en los principales lugares de la industria.

ONErpm: Una visión global de éxito

Alcanzar este mérito no tiene atajos, ya que la compañía cuenta con oficinas especializadas en los principales géneros de la música latinoamericana en las ciudades de Miami, Los Ángeles, Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo y Río de Janeiro, reuniendo en su portafolio artistas como: Ivy Queen, Pepe Aguilar, Nanda Básico, Gera MX, Charles Ans y Cultura Profética; este último también nominado a los Latin Grammy 2020 en las categorías Mejor Álbum de Música Alternativa con “Sobrevolando” y Mejor Canción Alternativa con su éxito “Caracoles”. Todo esto sumado al servicio prestado a más de 300 mil artistas, sellos discográficos y creadores de contenido alrededor del mundo.

Desde la influyente ciudad de Miami, Adam Mehl, director de U.S Latin, explica que “ONErpm se está encargando de expandir la riqueza musical de Latinoamérica en uno de los mercados más importantes de música en el mundo, los Estados Unidos”; junto a Marco Bissi, como A&R & Head of Business Development; Juan Manuel Caipo, como Director of World Music Affairs; Mariana Franco, como Partner Relations US Latin, y Juliana Otero, Project Manager US Latin.

Es así como ONErpm se viste de gala para aplaudir a sus 18 artistas en la 21ª edición de los Latin Grammy, por seguir llenando de buena música la escena, en este año particularmente retador para todos.

La invitación es a seguir de cerca las premiaciones de sus nominados:

1. Mejor Álbum Cantautor

• Alex Cuba – “Sublime”

2. Mejor Álbum Cristiano en Portugués

• Daniela Araújo – “Catarse: Lado A”

3. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

• Jorge Celedón & Sergio Luis Rodríguez – “Sigo Cantando Al Amor”

• Karen Lizarazo – “Voz de Mujer”

4. Mejor Álbum de Música Alternativa

• Cultura Profética – “Sobrevolando”

• Hello Seahorse! – “Disco Estimulante”

5. Mejor Álbum de Música Folclórica

• Gaiteros de Pueblo Santo – “Historias Cantadas”

6. Mejor Álbum de Música Popular Brasileira

• Zeca Baleiro – “O Amor No Caos Volumen 2”

7. Mejor Álbum de Música Tejana

• El Plan – “Pa La Pista Y Pa’l Pisto, Vol. 1”

8. Mejor Álbum de Raíces En Portugués

• Targino Gondim – “Targino Sem Limites”

9. Mejor Álbum de Ranchero/Mariachi

• Mariachi Sol De México De José Hernández – “Bailando Sones y Huapangos Con el Mariachi Sol de México de José Hernández”

10. Mejor Álbum de Salsa

• Grupo Niche – “40”

11. Mejor Álbum de Samba/Pagode

• Cláudio Jorge – “Samba Jazz De Raíz, Cláudio Jorge 70”

12. Mejor Álbum Infantil Latino

• The Lucky Band – “Paseo Lunar”

13. Mejor Álbum Pop/Rock

• Los Mesoneros – “Pangea”

14. Mejor Álbum Rock/Alternativo En Portugués

• Rapadura – “Universo Do Canto Falado”

15. Mejor Canción Alternativa

• Cultura Profética – “Caracoles”

16. Mejor Canción Pop/Rock

• Los Mesoneros – “Últimas Palabras”

17. Mejor Canción Regional

• Lupita Infante – “Dejaré”

18. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

• Alex Cuba – “Sublime”