Marco Antonio Dector una estrella, estrellada

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Hablar de Marco Antonio Dector es abordar una de los episodios más denigrantes, tristes e impunes que hay con respecto a la agresión de periodistas en Puebla y seguro ustedes lo recuerdan, ya que en fechas pasadas el integrante de los llamados Orangutanes del Parián agredió a los reporteros de Canal 13 Itzel Valencia y Alejandro Rodríguez mientras reportaban sobre la apertura irregular de comercios no esenciales en el periodo de confinamiento por el Covid-19.

Este señor ahora busca una oportunidad gimiendo, llorando y sudando la gota gorda en un Reality Show donde dice está representando a Puebla, en el programa ‘Tengo Talento, Mucho Talento’ donde participan como jurado, ‘La Chiquis’, Pepe Garza, Ana Barbara, y ‘Don Cheto’ y se transmite desde hace unos días a través de la señal de Estrella TV donde el premio es que Sony Music forme la próxima banda de musical regional mexicana en este vecino país del norte. No sé ustedes, pero este señor inadaptado, con hipoxia en el cerebro y guanos en la cabeza no me representa a mí que soy Poblano.

¿Sabrá la producción del background de este hombre que es más malo que un pozole a las tres de la mañana?

Esta penosa situación de corretear reporteros y propinarles una golpiza en una zona turística pusieron a Dector en el ojo del huracán, hay una película que retrata perfectamente a este sujeto se llama “Un mundo raro” es una parodia exquisita sobre el mundo de la televisión y el crimen organizado en México. La película hace referencias de humor negro y se burla a todo lo que da de la policía mexicana, la burocracia, al crimen y a las telenovelas de la actriz Thalía.

Bueno la historia comienza cuando Emilio, un joven mexicano que sueña con ser cómico se dedican al secuestro en taxis junto con su hermano y sus amigos. Un día secuestran a Tolín, un conductor de televisión. El encuentro de Emilio y Tolín desata la trama, pues Emilio ve este secuestro como su oportunidad de saltar a la fama y obligar al presentador de televisión a que le dé una oportunidad de salir en la tv, porque asegura ser bueno para contar chistes, la trama avanza y el momento llega de estar frente a las cámaras para saltar a la fama, una vez ahí, el público y todos le hacen ver que no tiene ni pisca de talento. De verdad tienen que ver esta película es la historia fiel de este chavo.

Marco Antonio Dector ha participado en todos los concursos habidos y por haber donde pueda tener sus cinco minutos de popularidad como el Reto 40 VIP organizado por la estación radiofónica de Grupo Tribuna en 2019. En los Billboard Awards de 2018, su orgullo es decir que empezó a cantar a los 15 años de edad ¡Que alguien le diga algo! Ya tiene casi 30 años, a poco en casi la mitad de su vida ¿No ha habido un valiente que le diga que eso no es para él? está tan salado este hombre que no le pega ni una gripa, vaya hasta el grupo pastelero del que formaba parte llamado Glamm ni tardos, ni perezosos se deslindaron de él, ante el zafarrancho que protagonizo en contra de los reporteros.

Marco Antonio Dector jamás pensó que le pasaría como a el chiste del Mata un perro y te dirán mataperros, de verdad no se puede nacer tan desventurado como él, el talento no se compra, ni se adquiere poniéndose lentes oscuros y ropa de marca, ese se tiene o no se tiene, imagínate pasar la mitad de tu vida asistiendo a todo tipo de concursos que han pasado sin pena ni gloria, para que toda la gente te recuerde como un agresor de periodistas y peor aún de mujeres. No cabe duda que hay gente que nace con estrella y otros estrellados como Dector o como dirían por ahí “hay gente que tiende a subir y otros que suben a tender”. Esto no solo le pasa a incipientes Don nadie como este chavo sino a estrellas, recordemos lo que paso con Tiziano Ferro, quien estaba en los cuernos de la luna sin embargo, un desafortunado comentario sobre las mujeres mexicanas lo envió al cajón de los asuntos sin importancia cuando en 2006 en el programa italiano, Che Tempo Fai, fue cuestionado sobre las mujeres más bellas del mundo a lo que respondió que en México eso no era posible, ya que son bigotonas, esto le costó su carrera.

