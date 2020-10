La música está en una caótica crisis al no dejarla madurar…

“Sin pretextos”

Por Mino D’blanc

La música es una industria que merece un respeto comenzando por la gente que hace la misma industria. Esto incluye músicos, compositores, intérpretes, grupos, orquestas, arreglistas, productores de discos, productores de espectáculos, empresarios, directores musicales, directores artísticos radiofónicos, directores artísticos televisivos, periodistas, ingenieros de audio, ingenieros de mezcla, ingenieros de masterización, directores de arte, diseñadores gráficos, trabajadores en plataformas digitales, distribuidores, promotores y público en general.

Cada década ha tenido un género, un sonido que la ha definido. Por ejemplo, en la música en español los 30 fueron la década de la incursión fuerte de la radio en México en la que se dieron a conocer grandes figuras como Agustín Lara, las hermanas Águila, Toña La Negra, el trío Garnica Ascencio -quienes son considerados los pioneros de los tríos en México -aunque antes de ellos ya había surgido el trío México o el trío González, quienes grabaron incluso antes de 1920 etc.-.

En relación a la música que se produjo en Estados Unidos o en Europa en dicha década y que influyó en el mundo se encuentra el Boogie Woogie, el Swing, el Dixeland, el Jazz, aparte de la música que se dio en el período de la segunda guerra mundial (1938 a 1945) y la posguerra.

Fue en los cuarenta cuando surgen en 1942 en Estados Unidos el trío Los Panchos (Alfredo “El Güero” Gil fue el que inventó el requinto) y en 1948 llegan a México para comenzar la época de oro de los tríos donde se forman y se dan a conocer entre ese año y la década de los 50 Los Dandys, Los Tecolines, Los Jaibos, Los 3 Ases, Los 3 Diamantes, entre otros. Obviamente se escuchaba, además de Los Tríos, y se bailaba en México el Cha Cha Cha, el Mambo, el Danzón y todos los géneros de fiesta.

En 1950 surge la televisión en México y los artistas encuentran en programas musicales una forma de dar a conocer sus canciones.

En 1954 la música a nivel mundial toma otro sentido cuando aparece Bill Haley y sus Cometas, quienes lanzan la canción “Rock Around the Clock” (“Rock alrededor del reloj”) y es considerada por la crítica y por muchos como la primera canción oficial en la historia del rock and roll a nivel mundial y la primera que llegó al número 1 en listas de popularidad.

Ese mismo año aparece Elvis Presley cuyo primer sencillo “That’s All Right (Mama)”, cover de una canción de Arthur Crudup, fue un suceso primero en Estados Unidos y después en todo el planeta.

Las ligas de la decencia hacían efecto en la juventud de esas épocas, ya que tachaban de inmorales las canciones y la moda. Muchos adolescentes hombres querían imitar el estilo de vestir, de peinarse y de actuar de Presley, mientras las jovencitas enloquecían con las canciones y con lo que hacía el artista. Como siempre ha sucedido, entre más criticada por los conservadores (“moralistas” muchos de ellos más que conservadores y otros tantos “mochos”, envidiosos o hipócritas) era la música que se escuchaba y la moda que provocaba la misma, más se escuchaba, más discos se vendían y las tiendas de moda tenían ganancias millonarias.

Un ejemplo claro de la influencia de las ligas de la decencia –y de la iglesia católica misma- en la música en español fue cuando José Antonio Méndez, quien era de La Habana, Cuba, compuso “La gloria eres tú” que la grabó Toña La Negra por primera vez en México. La letra original dictaba: “Dios dice que la gloria está en el Cielo; que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú si, alma mía, la gloria eres tú”. Causó mucho revuelo y fue censurada. Entonces el trío “Los Tres Diamantes” la grabaron y en lugar de decir “Desmiento a Dios” le pusieron “Bendito Dios”.

Otra fue cuando Agustín Lara compuso y dio a conocer su canción “Palabras de Mujer”, en la que originalmente en una parte decía “aunque no quiera Dios, ni quieras tú, lo quiero yo”, y ante los reclamos y demás, el músico poeta tuvo que cambiarla a “Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios”.

En la década de los 50 surgen en México grupos como La Sonora Santanera, Los Babys, Micke Laure y sus Cometas, entre otros.

El célebre cuarteto de Liverpool, “The Beatles”, quienes habían comenzado a tocar desde 1958, pero fue en 1960 cuando comenzaron a tener su mayor proyección, estando juntos hasta 1969, fueron trascendentales para la música, imponiendo también un estilo y siendo considerados unos genios de su tiempo. Se grababa a una sola toma, todos los instrumentos y voces juntos en una consola de 4 canales. En ese sentido, la tecnología era muy básica y no tenían tantos recursos como los hay hoy.

A finales de los 60, surgen los grupos de rock and roll en México, que interpretaban en español los éxitos de las agrupaciones y solistas estadounidenses. El maestro Jaime Ortiz Pino tuvo un papel muy importante en ello, ya que él tradujo muchas de esas canciones, además de que era director artístico de una de las disqueras más importantes. De ahí podemos hablar de Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los Teen Tops, entre otros, de los que salen después artistas como Jonhy Laboriel, Enrique Guzmán y César Costa, o podemos hablar de solistas como Angélica María y Alberto Vázquez siendo ellos 5 los cantantes más reconocidos, pero no puedo dejar de mencionar a otros grandes exponentes como Beny Ibarra, Leda Moreno, etc.

Es el 12 de octubre de1968 cuando surge “Three Souls in my Mind” (“Tres almas en mi mente), quienes en 1984 sintetizan el nombra a El Tri. Alex Lora y dicho grupo son considerados los pioneros del rocanrol mexicano, a la par de Javier Batiz, quien es reconocido por haber creado el sonido Tijuana.

Dentro del rocanrol mexicano, que siempre fue rechazado por las ligas de la decencia, los medios de comunicación, los gobiernos, etc., el festival que dejó huella en la historia fue el de Avandaro, que se celebró el 11 y 12 de septiembre de 1971 y que se llamó Festival de Rock y Ruedas. En él participaron 18 grupos musicales.

A finales de los 60 surgen grupos románticos y tropicales, no solo en México, sino en el continente como Los Ángeles Negros, La Tropa Loca, Los Solitarios, Los Pasteles Verdes, entre otros.

Fue en la década de los 70 cuando el programa televisivo de variedades “Siempre en Domingo”, conducido por Raúl Velasco y que tuvo su primer programa el 14 de diciembre de 1969 y concluyó el 19 de abril de 1998, tuvo su auge e impacto social.

Los grandes artistas de todos los géneros populares desfilaron por dicho programa. Muchos de ellos debutaron en él y recibían “la patadita” por parte del extinto conductor, quien fue por muchos amado, por otros tanto criticado y tomado por la “tumba artística” de algunos. Lo que nadie puede negar es la gran influencia que tuvo en la industria de la música con dicho programa, del que surgieron festivales como el OTI, el festival de Acapulco, entre otros y donde se consagraron las grandes figuras de la música en español sobretodo de los 70 y 80 y al que también llegaban los artistas internacionales como Ray Connif. Entre más domingos consecutivos se presentaba un artista en “Siempre en Domingo” era más importante, con más popularidad. José José, Yuri, Daniela Romo, Imelda Miller, Napoleón, Dulce, Manoella Torres, Marco Antonio Muñiz, Lucero, Armando Manzanero, Pedro Vargas, Verónica Castro, Laura León, Mijares, Raphael, Roberto Carlos, Diango, Leo Dan, Leonardo Favio, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Timbiriche, Parchis, Menudo, Chamos, Garibaldi, Flans, Pandora, Lupida Dalesio, Luis Miguel, Plácido Domingo, Carlos Cuevas, Aída Cuevas, la Sonora Santanera, Los Joao, Grupo Latino, Caifanes, son solo algunos de los cientos de nombres de artistas que participaron en la emisión musical dominical más importante de la historia de la televisión de habla hispana –y en la que prolifero con mayor fuerza el playback y con el que artistas muy reconocidos quedaron exhibidos cuando fallaba el disco-. Fueron dos décadas que tuvieron su música representativa.

La trova, canto nuevo o la canción de autor generaron grandes exponentes en el continente americano y en España en la década de los 70, 80 y 90´s, como por ejemplo Quilapayun (Chile), Mercedes Sosa, Alberto Cortez, Facundo Cabral (Argentina), Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Amaury Pérez (Cuba), Mexicanto, Alejandro Filio, Gabino Palomares, Fernando Delgadillo (México), Víctor Manuel y Luis Edurado Aute (España).

Los 90 comenzaron con música que prometía no quedar registrada en la historia; música desechable, con letras sin sentido y con la que los instrumentos en vivo u orgánicos, comenzaban a ser dejados al lado, por los sintetizadores y secuenciadores.

Gracias a la visión de Juan Carlos Calderón y Armando Manzanero y al talento de Luis Miguel, cuando el cantante lanzó los discos “Romance”, la música volvió a tomar buen camino. Obviamente los puritanos de los géneros originales se quejaron cuando escucharon canciones como el tango “El día que me quieras”, o como “El Reloj” de Roberto Cantoral o hasta “La gloria eres tú” (mencionada anteriormente) con un sonido moderno y de buen gusto. Pero nuevamente las críticas no tuvieron efecto, ya que Luis Miguel fue sin duda alguna, producido por los maestros, el que hizo que la juventud de ese tiempo y las personas mayores tuvieran el romanticismo de esas canciones.

En el mundo sonaban grupos como Spice Girls, Backstreet Boys o artistas como Cristina Aguilera, Madonna, Britney Spears, Mariah Carey, George Michael, entre otros.

Todo esto –y faltó mucho por exponer- lo refiero a la importancia que ha tenido la música en cada una de las décadas, los grandes íconos de cada uno de los géneros.

Estamos viviendo en esta década un momento caótico para la industria, en el sentido de que ante la proliferación de los medios masivos de comunicación (redes sociales, YouTube, plataformas digitales) y el decaimiento de los medios de comunicación masiva en cuanto a los cantantes y grupos (la radio ya no se escucha como antes, los programas de televisión ya sean revistas musicales o de videos han perdido mucha audiencia), “NO SE ESTÁ PERMITIENDO MADURAR LA MÚSICA”.

Antes un sencillo de un artista estaba en la programación radiofónica semanas enteras y el público lo podía auditivamente digerir, comprender, etc. Ahora hay grupos o cantantes que sacan un sencillo cada semana, lo que hace que las canciones no puedan producir –por mucho que traten de lograrlo- el efecto mercadológico y sobretodo de buena audiencia que requiere la música, sea del género que sea.

Siempre pongo de ejemplo a la Banda El Recodo. Les costó muchos años de su trayectoria en llegar a posicionarse en el centro y sur de la república mexicana y en menos de 20 años, la música banda cambió muchas veces entre ritmos y fusiones: banda sinaloense, banda zacatecana, pasito duranguense, etc. “Géneros” como les han llamado, que tuvieron muy poca permanencia. Muchas de las bandas que surgieron, tardaron más en tener verdadero éxito y gusto en el público, que en desaparecer. Otras siguen vigentes, aunque han tenido que irse adaptando a la música como va cambiando y perdiendo por ende, su propio sonido.

Recordemos que los cantantes y grupos que se consagran en la historia de la música, sean del género que sean, son los que tienen como bandera su estilo y su sonido y no son copia de la copia. Ejemplos de los últimos 40 años a la fecha son Pandora, Maná, Sin Bandera, Camila, Río Roma, Luis Miguel, Diego Verdaguer, Pedro Fernández, Yuri, entre otros.

Otra situación que aqueja a la industria actualmente es que con las redes sociales o el YouTube ya cualquiera se siente artista y entonces ya puede tener un canal para dar a conocer su melodiosa o desafinada voz, su intento de tocar un instrumento y lo peor del caso, en muchísimas ocasiones, la degradación del idioma a través de la música.

Un buen autor es aquel que respeta el idioma, dándole valor a cada una de las palabras que incluyen una de sus canciones.

En otra columna trataré el tema del reggaetón, al que le llaman “el nuevo pop”, cosa que se me hace una aberración.