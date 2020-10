Porfirio Muñoz Ledo cierra su carrera con incongruencias e irrespeto a la ley

Excelsior

El diputado Sergio Gutiérrez Luna pidió a Muñoz Ledo congruencia y respeto a las reglas y que al final de su carrera política no cometa errores y se atenga a las reglas que él avaló y suscribió

CIUDAD DE MÉXICO

El diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aseguró que Porfirio Muñoz Ledo trata de confundir y torcer la ley en su beneficio, con sus reacciones respecto a los resultados publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena.

En un comunicado el legislador recordó que Muñoz Ledo firmó atenerse a los lineamientos que emitió el INE, en donde se establece que en caso de un empate se recurrirá a una tercera encuesta.

Agregó que Morena necesita un dirigente que respete la legalidad, a la altura de las expectativas de un movimiento tan importante.

Porfirio Muñoz Ledo debe estar a la altura; no queremos en Morena un dirigente tramposo, un dirigente que tuerza las reglas y además que sea incongruente porque además él mismo declaró no hace mucho que no tenía la energía para dirigir Morena”, puntualizó.

Gutiérrez Luna pidió a Muñoz Ledo congruencia y respeto a las reglas y que al final de su carrera política no cometa los errores que está cometiendo y se atenga a las reglas que él avaló y suscribió.

“Porfirio dice que ganó, pero eso es falso, hay un empate y las reglas establecen que, en caso de empate, haya una tercera encuesta, eso se llama trampa, no están respetando las reglas y reconociendo el resultado”, dijo.

Destacó además que, en 2 de las 3 encuestadoras, el otro candadito, Mario Delgado Carrillo, resultó vencedor, pero al declararse un empate técnico, se habrá de respetar el procedimiento.