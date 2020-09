Cruz Azul: Gerardo Martino le pone de ejemplo a Santiago Giménez la figura de Raúl Jiménez

SOY FUTBOL

Giménez habló sobre las comparaciones que recibió por su apellido, debido a la gran carrera de su padre, Chrisitan “Chaco” Giménez.

El delantero del Cruz Azul, Santiago Giménez ha demostrado su gran nivel en el Guard1anes 2020, por lo que se ha ganado un puesto en el once de la Máquina y ahora se ganó la convocatoria de Gerardo “Tata” Martino, este último le ha aconsejado para seguir triunfando.

Me da muchos consejos que uno como joven todavía no sabe. Me ha dicho que me divierta, que mantenga los pies en la tierra, que no soy ninguna figura, que siga trabajando y que todo esto que está pasando es un premio a lo que estoy haciendo en el club”, dijo el canterano de Cruz Azul en entrevista para TUDN.

No veo un delantero del fútbol mexicano con las características de Santiago Giménez: Rápido

Portento Físico

Habilidoso

Bueno en el 1 vs 1

Buen juego aéreo Si se le siguen dando oportunidades y Santi no se tira a la milonga estaremos viendo a un jugador con proyección europea. pic.twitter.com/rp65Gh1Flu — CarlosA C (@Castecdk) September 29, 2020

“Es un deseo grandísimo, porque sé que les puedo aprender mucho (Raúl e Hirving). Algo en lo que me baso es en aprender de los jugadores con experiencia y de todo lo bueno. Aprender de lo malo no te sirve de nada”, mencionó Santi.

“Ahora no me pesa porque obviamente sé lo que quiero: quiero hacer mi propia historia. Tengo sueños por cumplir y ahora solo me enfoco en lo que tengo en la mente y no en los comentarios externos que me quieran tirar para abajo”, finalizó.