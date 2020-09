“Sin pretextos” por Mino D’Blanc

Mino D’Blanc

“El artista es una empresa…”

-¿Cuánto cuesta presentar un concierto o una obra teatral?

-Los honorarios del cantante, del grupo o de la compañía, con lo que con “x número de boletos” ya salimos del compromiso o como se dice coloquialmente, “no salimos raspados” y a partir de la primera localidad vendida, ya habiendo cubierto ese “x número de boletos”, la ganancia es nuestra. ¡Si todo fuera tan fácil!

-¿Ya viste el rider que mandaron para el concierto? (rider: elementos escenotécnicos que se necesitan, como son luces, consolas, micrófonos, cables, monitores, bocinas, etc.) Hay que contratar todo eso para el concierto incluyendo el escenario que piden con un largo de tal medida, un ancho de tal medida, una altura de tal medida, si el recinto o explanada donde se realice no tiene escenario.

Hay que pagar la renta del lugar. Hay que pagar una garantía al departamento de espectáculos del estado, ciudad o municipio para que nos permitan realizar el evento y al finalizar, pagar lo que falte para cubrir el porcentaje por boletaje vendido impuesto por dicho departamento. Hay que alquilar plantas de luz para que soporten la cantidad de energía eléctrica que se va a usar. Hay que contratar camerinos portátiles y baños para los artistas y staff. Hay que contratar las sillas y las gradas (si es que es una explanada o lugar abierto), baños portátiles suficientes para el número de asistentes que se esperan. Hay que contratar y pagar personal de staff técnico. Hay que contratar la publicidad (vallas, pendones, espectaculares, publicidad móvil, publicidad en microbuses), hay que contratar a la boletera que va a vender los boletos. Hay tener y pagarle a elementos de seguridad, una ambulancia como mínimo, a los acomodadores. Hay que cubrir las cuotas del Sindicato de Músicos, de la Sociedad de Autores y Compositores de México y de la Asociación Nacional de Actores. Hay que realizar una o dos ruedas de prensa para dar a conocer los pormenores del evento y pagar los gastos que generen dichas ruedas de prensa. Hay que pagar el catering solicitado por los artistas o por el grupo (botellas con agua, café, té, refrescos, charolas con carnes frías, charolas con botanas saladas, charolas con dulces, botellas de bebidas alcohólicas que pidan, canapés, etc.) y pagar a las personas que se encargaran de montar dicho catering.

-Pero podemos buscar patrocinios de publicidad, de hospedaje, de alimentos, empresas que aporten dinero a cambio de accesos para el concierto y de que su logotipo aparezca en la publicidad y medios de comunicación con los que tengamos intercambios. Con ello, bajamos los costos del espectáculo.

-Tienes razón, sólo que los hoteles han estado cerrados tres meses por la contingencia pandémica y los que no sucumbieron por la catástrofe económica, ahora que regresaron a la nueva normalidad, solo les autorizan el 30% de las habitaciones; las empresas publicitarias también cerraron todo este tiempo y han dejado de generar dinero y muchas de ellas ya quebraron. Lo mismo sucede con los medios de comunicación quienes no han podido vender publicidad. Y si hablamos de los recintos, lo mismo sucede, por lo que no tendremos oportunidad de que nos hagan “una rebajita” o de plano nos los condonen. La respuesta a nuestra petición resulta más que obvia.

-¿Y si presentamos una obra teatral?

-Se tienen que realizar muchos de los pagos que se tienen que hacer para un concierto: compañía artística (elenco), recinto, publicidad, rider, catering, hospedajes, transportes, alimentación, sindicatos, boletera, seguridad, ambulancia, acomodadores, impuestos, más gastos que se acumulen. Además sólo autorizan por obvias razones de medidas sanitarias el 30% de la asistencia. El otro problema es que ningún recinto, empresa de publicidad, medio de comunicación, personal de cualquiera de los rubros mencionados, artistas, grupos, etc., van a querer cobrar solo el 30% de su sueldo normal, cuando además de no poder generar recursos económicos, han perdido mucho dinero.

-¡Pobres artistas! ¡No tienen trabajo!

-No solamente pobres artistas, sino cientos de personas que viven o sobreviven en nuestro país de la industria del espectáculo. Ahora suma a todos los que están en la misma circunstancia a nivel mundial.

Conclusión: la catástrofe económica en el “show bizness” ha hecho estragos irreparables. En este ejemplo exhibe el que esto escribe lo que sucede en un concierto masivo o en una puesta en escena que está en temporada o en gira con elencos de artistas reconocidos.

Ahora lo invito amigo lector a pensar en los artistas que trabajan en teatro independiente y local, que no tienen los recursos para poder pagar todo lo que genera de gastos una obra de gran soporte o a pensar en músicos, cantantes o DJ`s que se presentan en restaurantes, en bares, en centros nocturnos, en antros y a los que trabajan en eventos sociales y que todos ellos tienen 6 meses sin poder laborar. Al comentar la situación de dichos artistas, no puedo dejar de mencionar a gerentes de los lugares, a los barman, capitán de meseros, meseros, chefs, cocineros, garroteros, valet parking, personal de aseo, elementos de seguridad, etc.

“El artista es una empresa…”: una forma de vida para muchísimas personas que como dijera el célebre pintor holandés Vincent Van Gogh es “la encantadora triste vida del artista”.

El talentoso y reconocido cantautor de tangos Cacho Castaña, quien falleció el 15 de octubre de 2019, menciona en uno de los versos de su canción “Septiembre del 88”: “hay algo que nunca se debe perder y es la esperanza”.

“El artista es médico del alma”: mucha gente trabaja en el “sector salud que es el espectáculo, que es el artista”. Mi comprensión y reconocimiento para todos ellos y mi petición para el gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales (sobretodo el de Puebla estado y Puebla capital) para que sin perder jamás el propósito de cuidar la salud de la población, se encuentren soluciones para la reapertura de teatros, cines, salas de concierto, auditorios, explanadas y con ello toda la gente que pertenece a la industria del espectáculo pueda regresar lo más pronto posible a sus actividades laborales, porque ellos también comen y también tienen familia que mantener.

¡Así sea!