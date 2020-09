José Joel reaviva pleito con Sarita por el fallecimiento de su padre

TVNOTAS

A pocos días de cumplirse un año de la lamentable partida de ‘El príncipe de la canción’, su primogénito, José Joel, recibió a la prensa para hablar sobre el homenaje que la familia realizará en memoria del cantante. Sin embargo todo pasó a segundo término cuando el hijo José José fue cuestionado sobre los diversos pleitos que han tenido con la menor de sus hermanas Marita Sosa.

Y es que, aunque supuestamente, los tres hermanos, José Joel, Marisol y Sarita; ya habían hecho las pases; incluso se tomaron de las manos frente a la prensa internacional, el también cantante volvió a hablar sobre la joven, y esta vez incluso hizo declaraciones bastante fuertes: ”La realidad, aún no sé que hay que perdonar, no sabemos qué pasó. Marysol sí expresaba una inquietud de que ella tenía la duda, de que lo orillaron a ya no tratarlo para que él muriera. Es que todas las pruebas van hacia ese camino”, señaló el cantante.

Pero eso no fue todo, ‘Pepé’ fue cuestionado sobre si aún le queda alguna duda de que la voluntad de su padre de descansar en México se haya cumplido, y que las cenizas que ellos conservan en realidad no se traten de los restos del cantante, a lo que respondió: ”Pues es que después de cómo nos trataron, queremos pensar que las cenizas, son las cenizas. Si no es así, tendríamos; y yo lo siento como sacrilegio… abrir, sacar y ver que nos dieron”, dijo.

También recordó lo él y su hermana tuvieron que pasar para que Marita les permitiera ver y estar cerca de los restos de José José, algo que no pasó, pues cuando ellos llegaron a Miami, lugar donde vivía el intérprete, Sosa ya había decidido cremar el cuerpo de su padre: ”Lo tuvieron secuestrado casi un año, hasta que de repente la niña nos hizo el favor de decirnos ya se murió, fuimos a Miami y no dábamos con el cuerpo, entonces nunca pudimos ver a mi papá. No se nos permitió absolutamente nada, muchas irregularidades, que te repito, queremos dar con la respuesta”.

Sobre la herencia de ‘El príncipe’, el mayor de sus hijos comentó que hasta el momento no han podido llegar a nada, debido a que los juzgados han estado cerrados por la contingencia; sin embargo adelantó que lo único que podrían repartirse entre los tres hijos son las regalías de lo música de José José, ya que hasta donde el tiene entendido no existen propiedades o cuenteas bancarias a nombre de su padre.

‘Mi papá tuvo como 300 éxitos, por ende hay unas regalías bastante interesantes por parte de las casas disqueras. Hasta donde yo sé, no hay propiedades, no hay nada que no sean las regalías de mi papá. Al día de hoy, no existe un testamento, pero todo está cerrado, no sabemos qué sigue”, finalizó.

Este próximo 28 de septiembre, se cumple el primer aniversario luctuoso de José José, uno de los cantantes más queridos por el público mexicano. Cabe recordar que el intérprete pasó sus últimos años en la ciudad de Miami, en compañía de su esposa Sara Salazar y su hija Marita Sosa, y aunque aún se tienen muchas interrogantes sobre su deceso, se presume que perdió la vida debido a las complicaciones del cáncer de páncreas, con el que luchó por mucho tiempo.