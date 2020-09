Entrevista a Bárbara Torres, quien protagoniza la divertida teleserie “Lorenza, bebé a bordo”

Por Mino D’Blanc

Bárbara Torres se ha convertido en una de las actrices preferidas del público, gracias a su talento, constancia y simpatía. No por algo protagoniza la exitosísima y divertida teleserie “Lorenza, bebé a bordo” de la que ya van en la segunda temporada.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Paola García, de Televisa.

MD’B: Lorenza, un protagónico en la televisión que ha sido un suceso.

BT: Estoy súper contenta de estar gozando esta segunda temporada. Nos está yendo súper bien, gracias a Dios. Yo al principio con el tema de cómo nos irá a ir, pero una vez que nos dijeron “¡Va!” es una felicidad, porque imagínate cuando tienes un primer protagónico tienes que ver cómo funciona el programa, la recepción del público, si les gusta o no, y después funciona tan bien que se hace la segunda temporada, imagínate la felicidad que tengo.

MD’B: Cuando terminaron la primera temporada, ¿pensaste que hubiera una segunda temporada?

BT: Trato de concentrarme en el aquí y ahora, la verdad. Sí pensé que iba a funcionar muy bien, pero jamás pensé que iba a ser así como de una segunda temporada. Porque aparte, en la primera instancia cuando se empezó a hacer, los programas eran para ver qué onda. Todos los programas de la barra se hicieron como pensando en esa única situación.

Pero ya cuando fue lo de la segunda temporada, que de hecho el año pasado nos mencionaron, la verdad me emocionó. Y lo que más me gusto fue que pudimos comenzar a grabar antes de la pandemia, después tuvimos el receso por lo mismo y ya luego terminamos de grabar e inmediatamente salimos al aire. Cuando un programa sale al aire, dices “ok, ya estuvo”.

MD’B: Le diste nacimiento a un personaje muy interesante. Pero además de tu talento como actriz, también se nota al aire lo que contribuyes en el montaje de las escenas y tus sugerencias seguramente al director.

BT: Sí, yo estoy muy metida en el tema de la revisión de los textos. La dirección es de Rafa Perrín, total y absolutamente. Hablamos cosas para hacer crecer los programas y eso. Rafa es un director muy abierto; considero que es uno de los mejores directores que hay actualmente en México, junto con Luis Eduardo Reyes.

La verdad el trabajo de dirección se lo debemos completamente a Rafita, que es un talento con una gran trayectoria. Es un agasajo trabajar con este hombre. Nos tenía que poner la chicharra, porque éramos muy alborotados, jugábamos mucho, charlábamos mucho (ríe). La verdad sí la pasamos divino en las grabaciones y eso se agradece siempre. Tener un director que te entiende, que te guíe y que te lleve, cómo te explico, ¿no?.

MD’B: ¿Qué tanto te ha cambiado Lorenza como persona y como figura pública?

BT: Cambiado no; o sea, tengo mi esencia que gracias a Dios creo que tengo bastante clarito lo que soy y cómo soy. En mi carrera es una cosa súper importante, la verdad. El hecho de tener un programa en el rol protagonista sí está divino. Es una cosa que todos los actores en algún momento todos los actores deseamos tener.

Me dio muchísima seguridad, pero que me haya cambiado o que me haya alterado mi carácter o lo que sea, no. Sigo siendo igual; sigo siendo una persona obsesiva con mi trabajo, siendo súper meticulosa. Todas esas cosas las sigo teniendo. Sigo cuidando los textos y cuidando a mis compañeros, eso lo tengo de toda la vida. Ya nací así, no sé si es defecto o es virtud, pero así ya nací.

MD’B: ¿Hay opción de una tercera temporada, después del éxito que han tenido estas dos primeras?

BT: Ya se está comenzando a planear como una tercera, pero primero debemos terminar de pasar esta segunda. Ojalá Dios quiera que sí. Ya he estado preguntando y me han dicho varios que sí y yo feliz de la vida. Qué más quiero de que haya dos o tres o más temporadas, me encantaría, pero se va a terminar cuando tenga que acabar y va a seguir hasta donde tenga que seguir.

Yo creo mucho en eso de que las cosas son por algo y todas tienen su ciclo. A veces se terminan rápido, a veces se escribe mucho pensando prolongarlas y aun así se terminan y a veces no terminan nunca. Pero ya Dios dirá eso; para qué vamos a anticiparnos sí todavía realmente no sabemos.

MD’B: Mucha gente ha comentado que les gustaría ver el proceso del crecimiento del bebé al lado de Lorenza.

BT: Que vaya creciendo el bebé está divino, pero no que Lorenza se ponga cada vez más vieja (ríe), ese sería el programa (vuelve a reír). Sí está padre; la verdad con ese niño trabajamos divino; tiene un angelote. A todos en el foro nos ganó; todos le tenemos un amor a ese niño. Siempre un niño cambia la energía, genera una energía muy padre, muy divertida. A mí me encanta trabajar con niños mucho, mucho.

MD’B: ¿Qué sorpresas nos tienen en “Lorenza, bebé a bordo” en los capítulos siguientes?

BT: El próximo capítulo es que Lorenza tiene que llevar al niño al kínder y se convierte como en una mamá medio tóxica, porque no lo quiere dejar. En todo el capítulo participa Violeta Ixfel que hace el personaje de La Cuquis que está divino. Es la encargada de todo el tema del curso ese donde va a ir Emiliano. Todo lo que le pasa es muy chistoso. Creo que todas las mamás nos hemos sentido identificadas y sobretodo con el primer hijo.

MD’B: ¿Qué viene en la vida de Bárbara Torres después de este confinamiento pandémico?

BT: Ahora he estado haciendo un monólogo que se llama “La culpa es de las hormonas”. De hecho estoy por hacerlo en streaming. Tengo otra obra de teatro que me han ofrecido también para hacerla en streaming con otro productor. Hay otro proyecto que todavía no puedo contar porque no se ha cerrado; cuando se cierre les cuento todo.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

BT: Que los esperamos a todos en “las estrellas” todos los martes después del noticiero. Las mamás que tienen muchos hijos se van a divertir muchísimo porque van a reírse de todo porque son cosas que han pasado en la vida cotidiana. Lo que nos pasa a todos.