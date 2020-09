“Stevie Nicks 24 Karat Gold The Concert” se proyectará el 21 y 25 de octubre

El público de la reconocida cantante podrá disfrutarla en cines selectos, autocinemas y espacios de exhibición a nivel mundial.

Por Mino D’Blanc

“Trafalgar Releasing” dio a conocer que los próximos 21 y 25 de octubre se estrenará en cines selectos, autocinemas y otros espacios de exhibición en todo el mundo “Stevie Nicks 24 Karat Gold The Concert”, con lo que la emblemática Stevie Nicks, quien es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y ganadora del codiciadísimo Grammy, ofrecerá a todos sus fans del planeta una experiencia única.

“Stevie Nicks24 Karat Gold The Concert” contiene un gran repertorio de la legendaria cantante y compositora en todas las fases de su carrera ya sea como solista o como miembro de “Fleetwood Mac”. Entre ellas “Rhiannon”, “Stop Draggin ‘My Heart Around”, “Edge of Seventeen”, “Stand Back”, “Landslide”, entre otras. También incluye temas raros del repertorio de la artista.

Es una película dirigida por Joe Thomas durante la gira que realizó Nicks por 67 ciudades con su show “24 Karat Gold Tour”, en la que en cada presentación tuvo llenos totales. La filmación y grabación se llevaron a cabo en Indianápolis y Pittsburgh en el año 2017.

La proyección estará acompañada del lanzamiento en formatos 2CD, 2LP y digital/streaming el 30 de octubre a través de BMG, con grandes éxitos de Stevie en vivo, incluyendo “Gypsy” y “Edge of Seventeen”, así como la primera grabación en vivo de “Crying In The Night” y otras rarezas.

Los boletos para disfrutar estarán a la venta a partir del 23 de septiembre en StevieNicksFilm.com donde los fanáticos pueden encontrar la información más actualizada sobre los cines participantes y registrarse para alertas del evento. Las fechas están sujetas a cambios según el estado de las reaperturas de los cines locales.