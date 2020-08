Primera participación de la actriz mexicana Fernanda Castillo en el género de terror

Por Mino D’Blanc

Este jueves 20 de agosto se estrena la película mexicana “Cuidado con lo que deseas”, dirigida y escrita por el talentoso y reconocido Agustín Tapia. La fotografía corrió a cargo de Javier Morón y la música es de Daniel Hidalgo.

Es una coproducción México-España rodada en distintas locaciones del Ajusco y Valle de Bravo. Su mayor característica es la cantidad de giros inesperados que tiene la historia, en un guion que no da espacio a lugares comunes.

“Cuidado con lo que deseas” es una película con rasgos poco comunes en el cine mexicano. Regularmente, el horror proviene de algún elemento exterior, pero la grandeza de este filme radica justamente en que el mal no está escondido sólo en un muñeco, sino en las propias personas, en los adultos, que son la antítesis de la inocencia infantil.

-Sinopsis:

“Cuidado con lo que deseas” es una escalofriante película en género terror con una trama sobre las bajas pasiones familiares vistas a través de la mirada de una inocente niña.

¿Se imaginan que los niños pudieran ver y comprender todo lo que hacen los adultos cuando creen que nadie los ve? Esto es lo que propone “Cuidado con lo que deseas”. Teje una historia de suspenso, horror y crimen a través de los ojos de Pamela (Valery Said), una niña que está a punto de cumplir 8 años y que recibe como regalo un misterioso muñeco llamado Hellequin. Dicho regalo cambiará la vida, no solo de la niña, sino de su familia, que guarda graves secretos y traiciones. Hellequin, el bufón maldito, en realidad sólo es un vehículo que exhibe las más bajas pasiones de los familiares de la niña, formándose así un thriller que mantiene al espectador en suspenso constante.

-Primer trabajo de Fernanda Castillo en el género del suspenso:

Esta es la primera cinta de la reconocida actriz Fernanda Castillo en dicho género. Interpreta a Nuria, la mamá de la pequeña Pamela.

“En los últimos años, he realizado muchísima comedia en el cine y la verdad es que, cuando llegó este guion, me sorprendió y me encantó. Me dejó muy intrigada y por eso entré al proyecto. Está muy bien llevado y es una gran oportunidad para arriesgarme como actriz a hacer algo totalmente distinto y marcar límites diferentes en mi carrera”, comentó, a lo que agregó: “El mensaje de la película es que el monstruo no está afuera y no se esconde en la oscuridad, sino que está adentro de nosotros y se llama ambición y poder. La película pone una ventana a esto que tiene que ver con nuestras bajas pasiones y deseo, y todo es visto desde la mirada de una niña”.

También participan Juan Ríos en el papel del papá e Iván Arana personificando al tío.

-Sobre Agustín Tapia, el director:

Filósofo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y experto en realización por el Centro de Capacitación Cinematográfica, tiene un historial que lo avala como uno de los directores con propuestas más frescas en el cine nacional. Es ampliamente conocido por sus anteriores trabajos como “Club Eutanasia” (2005), que obtuvo el “Premio del Público” en el XX Festival Internacional de Cine de Guadalajara y “Cine a Mano” (2006) que fue nominado al premio Ariel en 2009 en la categoría de “Mejor Cortometraje Documental”.