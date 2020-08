Jiménez Merino rechaza alianza del PRI con el PAN

Candidato priísta perdedor en el 2018 asegura que la única coalición viable es con la gente

Hipólito Contreras

La alianza valedera y más importante que el Partido Revolucionario Institucional tendrá que hacer es con la gente, no creo que una alianza para ganarle a otros partidos tenga futuro, la alianza real y verdadera debe ser con la gente, me opongo a que sea una alianza sólo para ganar elecciones, afirmó Alberto Jiménez Merino, ex candidato del PRI al gobierno del estado.

Sobre el trabajo del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, comentó que “va llegando, yo creo que tiene una gran oportunidad, por supuesto, estoy seguro que hará un buen papel”.

Creo que habrá oportunidad para quienes tengan trabajan con la gente y para quienes hagan alianza con la sociedad, el Partido Revolucionario Institucional le ha dado vuelto a la hoja de la elección extraordinaria, tiene que ir enfilándose a la integración, a su fortalecimiento, me parece que haciendo las cosas bien se pueden lograr avances en beneficio de la gente, expresó.

Para el PRI, dijo, es un reto volver a recuperar a la gente, creo que todos los partidos tienen que hacer su mejor esfuerzo ante esta decepción que ha resultado ser Morena a nivel nacional y estatal, me parece que hay grandes oportunidades para los que se mantienen preocupados por el desarrollo de las comunidades.

En cuanto a su interés por participar en la elección del PRI en el 2021, el ex candidato al gobierno del estado expresó, “tranquilo, mi interés hoy es nada más desarrollar la Mixteca y seguir trabajando por Puebla”