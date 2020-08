Entrevista a Miguel Martínez, quien da vida a Ignacio Santoyo de la Mora en la telenovela “La Mexicana y el Güero”

Por Mino D’Blanc

El próximo lunes 17 de agosto se estrena por “las estrellas” la telenovela “La Mexicana y el Güero”, producida por el experimentado Nicandro Díaz y con las actuaciones estelares de Itatí Cantoral, Juan Soler y Luis Roberto Guzmán.

Platicamos con Miguel Martínez, quien da vida a Ignacio “Nacho” Santoyo de la Mora.

Agradecemos las finezas de la licenciada Olivia Flores, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: Platícanos de tu personaje en “La Mexicana y el Güero”.

MM: Se llama Ignacio Santoyo de la Mora, enólogo y director comercial de la marca de vinos que produce mi padre. Es un chavo muy cuadrado que viene de familia de costumbres antiguas, como muy conservadora. Pero es un chavo al mismo tiempo muy divertido, muy alivianado, muy ingenuo; para algunas cosas también es acelerado y es atrabancado y por lo mismo se está metiendo siempre en muchos problemas por andar hablando un poquito de más, pero es un chavo divertido, es un chavo noble, que viene a ponerle ahí algo de sabor al primo que le llega de sorpresa y llega a incomodarlo a su casa.

MD’B: ¿Cómo llegó el personaje a tu vida?

MM: Fue hace ya varios meses que estaban haciendo las pruebas con el buen Nic (Nicandro Díaz), que gracias a Dios ya hay la confianza y ya hemos trabajado en varias ocasiones. Estábamos haciendo audición para otro personaje, cuando de repente Nicandro me hizo el comentario y la observación de que a él le gustaría que probara también con otro personaje, aparte del que ya estábamos haciendo la prueba. Era este de Ignacio; lo leímos, lo comentamos ahí que podía ser algo bueno también para mí hacer algo diferente con este personaje que se llama Ignacio, que es un personaje de comedia. Pasamos los filtros y gracias a Dios aquí estamos.

MD’B: ¿Estudiaste o viste en algún momento la versión original que es una telenovela chilena para enfocar tu personaje o no viste nada?

MM: La verdad te voy a ser muy sincero, no he visto nada de la versión original. Generalmente sí me gusta ver algo como para darme una idea por dónde iba y más o menos así. No sé si en la versión original existe el personaje Ignacio, no te sabría decir, porque como te comento no la he visto, pero además en esta ocasión quería no contaminarme con nada, con otro personaje que a lo mejor si ya existía, agarrar cosas de eso, como que no sentí que era buen momento para hacerlo. Quería hacerlo completamente original y aportarle un poquito de lo que yo traía después de leer este personaje.

MD’B: ¿Cuál consideras que es el sello que diferencia a esta telenovela de todas las demás telenovelas, teleseries o producciones que se están grabando y que se están transmitiendo?

MM: Que es una telenovela cien por ciento familiar, que es una comedia donde se van a divertir chicos y grandes y que además tiene una historia donde la villana es la protagonista de esta telenovela. Va a empezar todo como a lo mejor a mucha gente no le gustaría, que los villanos estén ganando todo el tiempo. Es una manera muy diferente de contar la historia, pero creo que se da mucho en la realidad que en muchas ocasiones los villanos son los que ganan la batalla al final. Aquí no te sé decir quién va a ganar, sinceramente no he leído toda la historia, pero me parece muy atractivo poderte decir que los villanos de alguna manera son los personajes principales aquí.

MD’B: ¿Qué le aprendes a Ignacio?

MM: Que siempre hay que estar abierto a nuevas aventuras. Ignacio creo que es un chavo que no le tiene miedo a salirse de la zona de confort. Es un chavo muy trabajador, que va en busca de lo que quiere, que tiene sus metas muy fijas y por lo mismo es por lo que consigue buenas cosas. A pesar de que se mete en aprietos por lo que ya te comenté de que es muy atrabancado y demás, es un chavo que tiene muy fijas sus metas y sabe muy bien lo que quiere y tiene claro cómo conseguirlas. Eso me gusta mucho de él y así me gusta ser en la vida.

MD’B: ¿Qué tanto tiene que ver Nacho con Miguel Martínez? ¿En qué se parecen, en qué no se parecen?

MM: Justo en eso, en que nos gusta mucho trabajar, en que amamos lo que hacemos, porque Nacho no es un personaje improvisado, no es un chavo que está haciendo las cosas a lo loco. Es un chavo que tiene muy fijos y muy claros sus estudios, sabe por qué quiso estudiar eso. Tiene unos papás que lo formaron bien, entonces es como muy comprometido.

MD’B: ¿Qué tanta participación tienes en la telenovela? ¿En cuántos capítulos vas a aparecer?

MM: Sinceramente y exactamente cuántos capítulos son, no estoy muy seguro, pero voy de principio a fin en la historia por lo que tengo entendido, sin las cosas no cambian.

MD’B: ¿Cómo va tu carrera de cantante?

MM: Gracias a Dios todo va muy bien. En esta cuarentena tuvimos oportunidad de ponernos creativos y también quise generar bastante material para ir lanzando poco a poco durante la telenovela. Creo que va todo muy bien. Ahorita tengo preparados tres discos para lanzar que ya están próximos, solo que estamos ajustando detalles de videos, detalles de fotografías y haciendo los últimos ajustes de la música. Gracias a Dios todo va muy bien. A mí me gustaría que mi música siguiera creciendo, que más y más gente me vaya conociendo como cantante, no solo como actor, pues es lo que más me gusta sinceramente. Estamos ahí echándolo ganas y produciendo más y más material. Yo creo que más o menos en un par de semanas van a tener un disco en vivo que realicé en Mazatlán, Sinaloa. Yo creo que en dos semanas ya lo tenemos en plataformas digitales para que puedan disfrutarlo.

MD’B: ¿Tienes alguna censura o autocensura en temas para cantar?

MM: Sinceramente me gusta de todo tipo de música. Desde niño he escuchado la música del regional mexicano, incluso corridos y narcocorridos han formado parte de mi cultura. Yo nunca he querido hablar de muerte, ni he querido hablar de cosas tan fuertes en mi música. Yo la verdad soy mucho más romántica, soy de cantarle al desamor, a la vida, al baile, a las mujeres, pero sinceramente no estoy peleado con las historias como los corridos que pues forman parte también de nuestra cultura. En algún momento los he cantado, me los han pedido cuando estoy cantando en vivo y a mí lo que más me gusta es complacer a mi público. Me ha tocado cantarlos también, no estoy en contra de cantarlos. No es mi música favorita, por decirte algo. Te digo que soy más de música romántica y de otro tipo de canciones rancheritas, etcétera, pero sí de repente me han dado ganas de grabar cosas que son más mis raíces. Soy de un pueblo que se llama Ruiz Cortines, Guasave, Sinaloa y entonces cuando era chico escuchaba esa música. A mi papá le gusta muchísimo, a mi hermana mayor, a mi hermano menor les gusta la música regional, bandas, corridos, norteñas, de todo.

MD’B: ¿Vas a cantar en alguna parte de la telenovela? ¿Te ha invitado Nicandro Díaz a cantar?

MM: Ojalá que sí. Todavía no se ha dado esa plática, pero Nicandro sabe que a mí me encanta cantar y de hecho estoy haciendo música para la telenovela. Ojalá que tomen los temas de mi autoría para poderlos utilizar, nada me haría más feliz. Ya lo hemos hecho con Nicandro en algunas ocasiones, componiendo temas, y esperemos que se logre.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

MM: Que no se pierdan la telenovela “La Mexicana y el Güero” a partir del lunes 17 de agosto por “Las estrellas”, ya que se van a divertir mucho. Que me encantaría que estuvieran al pendiente de mi música. Me pueden encontrar como Miguel Martínez en todas las plataformas digitales. Ya hay mucha música que pueden encontrar de su servidor y próximamente como te comentaba, voy a hacer mucha más músicas y espero sus comentarios para ver en qué podemos mejorar.