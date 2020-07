El Ayuntamiento de Puebla no da respuesta a las demandas de los mercados, afirma Eduardo Escalona Mendoza

Hipólito Contreras

El Ayuntamiento de Puebla no da respuesta a ninguna demanda, estamos pidiendo en una forma seria que la presidenta municipal ya atienda a los grupos de mercados que desde que andaba en campaña se comprometió a solucionar y darle mantenimiento, solucionar el problema de los pagos, regularizar todo, sin embargo, nada se hace, afirmó Eduardo Escalona Mendoza, presidente de la Federación de Comerciantes y Colonos del Estado de Puebla.

Lo intentaron hacer, dijo, a través de una comisión que sólo ellos saben por qué salió y quién la nombró y para qué, podemos decir que fue para tratar de sancionar a todo mundo que no se ha regularizado hace más de 10 años, gente que ha hecho cambios de giro, de propietario, remodelaciones, y como no hay buena relación con mercados que para nosotros no existen, hay retrasos.

Lo que le pedimos a la presidenta por este medio, precisó, es que ya abra las puertas al diálogo, no podemos solucionar la problemática a través de escritos, tenemos en nuestras manos dos volantes que van dirigidos al señor René Sánchez Galindo, secretario de gobernación municipal, pero, aunque nos recibe después de tres o cuatro veces de solicitarlo, nos escucha, pero no resuelve.

Ya sólo le falta un año a esta administración, expuso, se le dijo a la candidata en ese tiempo que al llegar a la presidencia se iba a encontrar con dos grandes problemas o papas calientes, mercados y ambulantes, y no ha solucionado ninguno, los mercados siguen abandonados, no hay mantenimiento, se habla de que se les invierte mucho dinero.

Hay unas declaraciones del tesorero que se iban a invertir 30 millones de pesos, asó lo hicieron alguna vez, sólo os mojaron o lavaron, en la actualidad están iniciando lavado y fumigado, ojalá y no se acaben esos 30 millones porque lo que necesitan los mercados son techumbre, vigilancia, que se cumplan con todos los servicios, veladores, barrenderos, etc., expresó.

Los mercados, destacó, son edificios que tienen en algunos más de 50 años, por ejemplo, este mercado necesita mantenimiento en general, hay áreas donde las láminas se tienen que cambiar, revisará el drenaje.

Pedimos que Abasto cumpla su función porque le quitaron todo, no tiene dinero, elementos, Normatividad se dedica a sancionar, pero no da soluciones, creo desde mi punto de vista como comerciante y representante que Abasto no está cumpliendo para nada, es una figura decorativa, no maneja dinero, no puede dar soluciones ni de un foco, una atarjea, de ningún desperfecto, para todo tiene que meter solicitudes a Tesorería para ver si le sueltan dinero, expuso el dirigente.