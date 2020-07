Óscar Chapa Palomeque, clave para entender la estafa maestra morenovallista

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El ex oficial mayor de la SEP hoy preso acusado por anomalías por casi 380 millones de pesos en la compra de uniformes y zapatos escolares, Óscar Chapa Palomeque, puede ser la clave para que el gobierno de Puebla –a través de la Fiscalía General del Estado-entienda y desenrede la llamada “gran estafa morenovallista”, cometida por allegados al ex mandatario no solamente con instituciones educativas particulares, sino también con Ongs patito y hasta la asistencia social.

Chapa Palomeque, conocido como “el conejo” entre sus allegados, entró a la secretaría de Finanzas como un simple analista, pero con el apoyo de su primo hermano, Raúl Egremy Palomeque, cumplió lo que podríamos llamar “el sueño morenovallista” y ambos se convirtieron en millonarios, con propiedades y negocios en Puebla, CdMex, Tabasco, Chiapas, Acapulco y hasta en Miami, etc: Acusado de irregularidades por casi 380 mdp, el ex oficial mayor de la SEP seguirá en la cárcel: FGE

Chapa Palomeque le reportaba todo directamente a su familiar, Raúl Egremy Palomeque y, ambos, con Raúl Tovilla Lara. Desde el pasado 7 de agosto en este mismo espacio describimos cómo el morenovallismo tejió toda una red de corruptelas y complicidades entre dependencias de gobierno, empresarios y presuntas Ongs: Raúl Egremy Palomeque y Eduardo Tovilla Lara…los nombres clave de Miguel Barbosa Huerta para desenredar la madeja de las cuantiosas irregularidades financieras en el morenovallismo

Lo manejaban así: Los Egremy se ponían “generosos” con presuntas asociaciones, personas o instituciones educativas dependientes del gobierno estatal, como la Universidad Tecnológica de Xicotepec o el Colegio de Bachilleres, que supuestamente recibían algún “apoyo de la administración morenovallista”, pero los funcionarios involucrados se quedaban con la mayor parte del dinero.

SEGUIR LA RUTA DEL DINERO, LA CLAVE

Fuentes muy bien enteradas cuentan que el súbito, pero muy entendible, enriquecimiento de Raúl Egremy Palomeque y Óscar Chapa Palomeque enloqueció a “el conejo”, quien comenzó a presumir en redes sociales fotos y mensajes sobre sus fiestas, colecciones de carros y demás lujos, hasta que su propio primo hermano le puso un alto.

Incluso, relatan que Chapa Palomeque se había enriquecido más durante los meses del interinato de Guillermo Pacheco Pulido que en los 2 gobiernos anteriores. Y ponen como ejemplo la construcción de un enorme edificio en los alrededores de la secretaría de Movilidad y Transporte, que –dicen- estaría a nombre de Silvia Egremy Palomeque, la hermana de Raúl, aunque por el momento está detenido su levantamiento.

En la administración pasada, la suerte le sonreía tanto a Óscar Chapa Palomeque, que hasta lo nombraron consejero del Issstep por la estima que le tenían sus jefes: Lorenzo Aarun Ramé asume como director general del ISSSTEP

Personas muy bien enteradas de la trama relatan que el primo hermano del ex oficial mayor de la SEP que hoy está en la cárcel, Raúl Egremy Palomeque, puso varias propiedades a nombre de su padre, Raúl Egremy Villalobos. También recuerdan que su opulencia conseguida durante morenovallato contrasta –demasiado-con los orígenes, cuando rentaban una casa en Amalucan y vivían una suerte incierta.

En Desde Puebla le hemos dado un seguimiento puntual al caso, incluyendo pruebas, documentos. Así, hace casi un año, el 11 de agosto del 2019, se publicó que Egremy Palomeque es un “hombre de familia” por involucrar a sus parientes, como el hoy reo Óscar Chapa Palomeque, en sus operaciones:

RAÚL EGREMY PALOMEQUE, UN HOMBRE DE “FAMIGLIA”

Conforme se escarba un poco en lo que desde junio del 2018 algunos dirigentes de Morena, como Carlos Figueroa Ibarra, y medios de información locales denominaron la “Estafa Maestra Poblana”, salen a relucir más nombres de personajes que deberían ser investigados sí o sí, para desenredar la madeja del millonario desfalco contra las arcas públicas de Puebla que, muy probablemente, se cometió durante el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle.

Porque resulta que su ex director de Presupuesto, Raúl Egremy Palomeque, fue todo un hombre de “Famiglia”, así, con mayúsculas y en italiano, en representación del concepto de negocio que maneja la mafia de aquél país.

Esté gris y discreto ex funcionario estatal habría incluido a su parentela en el control de los recursos estatales.

Su cuñado, Alfredo Sánchez, fue director administrativo de alguna corporación policíaca controlada por el gobierno estatal (la auxiliar o la de Seguridad Pública) y, desde ahí, se habrían realizado diversas operaciones nada transparentes. Otro de sus parientes políticos, Armando Sánchez, fungió como “operador foráneo”.

De acuerdo a una fuente informativa que conoció de cerca a estos personajes y su manera de “operar” los recursos estatales…para quedarse con ellos, la gestión de Miguel Barbosa y el Congreso de Puebla deberían investigar también un despacho de profesionistas ubicado en la colonia La Paz, en la calle Atoyac, que era dirigido por Jorge Malanco y que, se dice, habría sido el encargado de entregar el dinero “muy bien lavado”.