Se acabó el discurso de la “curva plana”

Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

El vocero del gobierno federal, Hugo López-Gatell afirmó que la pandemia de Covid-19 en México será larga, larga… larga. Por no decir que no sabe cuándo llegará a su fin, que ahora modificó para el mes de octubre, con la salvedad de que podría haber repuntes. Lo más sorprendente e inusual en el discurso acostumbrado y justificando al gobierno federal es el hecho de haber confirmado lo dicho por el doctor Michael Ryan, director de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el pasado 10 de julio. En la conferencia de prensa diaria el vocero del organismo mundial enfatizó los riesgos para México y de tener un desconfinamiento ordenado, progresivo y lento, y manifestó la impresión de la OMS de que el desconfinamiento en México está demasiado acelerado, en un momento en el que tenemos aún una importante cantidad de casos confirmados. No obstante la manipulación diaria de la información relacionada con Covid-19 en México, seguimos ocupando los primeros lugares en el mundo por muertes reportadas en un día.

El vocero del gobierno federal abandonó el discurso relacionado con el mito de la “curva plana” para afirmar que “hemos dicho una y otra, y otra vez, que hay dos variables que determinan el riesgo del rebrote: la cantidad de personas que salen al espacio público y la movilidad que tienen esas personas en el espacio público. Así que estamos advertidos, lo hemos estado desde el principio”. Lo segundo que destacó el doctor Ryan es una vigilancia epidemiológica débil.

Por primera vez el pasado 10 de julio, a lo largo de más de un centenar de conferencias de prensa, el funcionario federal afirmó que “…Si hay deficiencia de información, porque de origen no se produce a tiempo o, peor aún, porque se distorsiona, no es posible tener un monitoreo apropiado de la epidemia al nivel nacional, sin olvidar que además al nivel estatal se tiene que hacer un monitoreo continuo de la epidemia. La mayoría o prácticamente todas las entidades federativas tiene un rezago de diagnóstico… pasan semanas y semanas y la mayoría, prácticamente todos los estados, tienen un rezago superior al doble en confirmaciones… tenemos la mitad de la realidad porque no se terminan de hacer las pruebas, porque no se completa el proceso de notificación de las pruebas ya realizadas y porque se está distrayendo la atención en hacer pruebas… sin tener un criterio claro… con los lineamientos nacionales de vigilancia epidemiológica.” (Gobierno de México, 2020)

Ante tales circunstancias y en el desamparo de acciones firmes y concretas del gobierno federal, que ahora culpa a los gobiernos estatales de las deficiencias, deben realizarse acciones ciudadanas que permitan enfrentar la crisis mundial, apegados a criterios avalados por organismos acreditados. Uno de los mayores problemas que enfrenta el pueblo de México es el oportunismo de un sinnúmero de actores políticos y económicos, que aprovechan el momento para obtener beneficio personal o de grupo. No olvidando que la situación de emergencia nacional es un momento de oportunidad para defraudadores.

…