El gobierno federal de la 4T no cumple lo prometido de combatir la corrupción, afirma empresario

Hipólito Contreras

Más que un logro judicial de la Fiscalía General de la República al pedir la extradición de Emilio Lozoya para juzgarlo en México no es más que una estrategia política para que la condena sea menor, el acusado debe aportar datos de otras personas inmiscuidas para recuperar bienes que han sido mal habidos o que hayan sido sustraídos de las arcas de la nación, afirmó el empresario Enrique Varas Medina.

Este tema se da, dijo, en medio de una pandemia muy mal manejada y con la crisis económica, enfrentaremos una crisis humanitaria, la petición que haremos al gobierno federal es que esta extradición no quede en una cortina de humo, en una caja china.

El tema, agregó, se dan en medio de la pandemia que el gobierno no ha manejado bien, no tomó medidas más severas para controlar la pandemia, la que está fuera de control, hay un manejo irregular de todos los datos de la pandemia, ya no se saben las cifras reales de fallecimientos y contagios.

Pedimos, agregó, que esa extradición no sirva sólo para distraernos, se tiene que llegar a condena hacia este ex funcionario, que se devuelvan todos los bienes y recursos que obtuvo de manera ilegal.

Emilio Lozoya, señaló, tiene dos acusaciones una tiene que ver con la compra de nitrogenado a la empresa Altos Hornos de México y que se hizo con sobre precio de cinco veces a costo real y por otro lado sobornos para obtener contratos millonarios con PEMEX, aquí hay un verdadero daño al erario, esto no debe quedar en la opacidad, debe haber recuperación de todo lo desviado.

Destacó que esto va a impactar a dos personajes, uno es Luis Videgaray, el otro el ex presidente, si no se consigue recuperar lo indebido, la 4T seguirá demostrando que no está hecha para lo que prometió, el combate a la corrupción, no tenemos una respuesta clara y contundente de que realmente se combate la corrupción, el buen juez por su casa empieza.