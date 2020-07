Asume David Garza Salazar cargo como Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey

Staff/Rossi

Tras 35 años de trayectoria dentro de la Institución, David Garza seguirá impulsando el proceso de transformación.

Garza Salazar encabezó la implementación de Tec21, modelo disruptivo cimentado en los siguientes pilares: Aprendizaje basado en retos, flexibilidad, profesores inspiradores y una vivencia universitaria memorable.

Inspirado en la visión al 2030, y considerando los retos actuales, el nuevo Rector y Presidente Ejecutivo del Tec plasmará un plan que será la “ruta hacia el 2025” para responder ante esta nueva realidad.

Monterrey, Nuevo León, a 1 de julio de 2020.- En una sesión en vivo, llevada a cabo desde la Sala Mayor de Rectoría del Tecnológico de Monterrey en Monterrey, David Garza Salazar dio un mensaje como Rector y Presidente Ejecutivo del Tec. Esto tras 35 años de trayectoria dentro de la Institución, en los que ocupó diversos roles y formó parte del equipo de liderazgo.

David Garza Salazar se perfiló como el sucesor de Salvador Alva, esto debido a que conoce a profundidad a la Institución, y ha sido parte fundamental del proceso de transformación del Tec, pues desde hace más de seis años se involucró en la creación e implementación del Modelo Educativo Tec21; y últimamente en el desarrollo del Modelo Flexible y Digital Plus, modelo híbrido que permitió la continuidad académica de los alumnos durante la contingencia sanitaria.

En un mensaje en vivo dirigido a toda la comunidad de la Institución – Tecnológico de Monterrey, TecSalud y Universidad Tecmilenio –, el ahora Rector y Presidente Ejecutivo, agradeció la confianza que el Consejo le brindó para desempeñar este nuevo puesto. Además, recordó que desde hace casi 77 años la Institución ha sabido enfrentar los desafíos de su entorno, por lo que le Tec es sinónimo de resiliencia, innovación, liderazgo y emprendimiento.

“Nunca imaginé que asumiría mis nuevas responsabilidades en medio de una pandemia. Sin embargo, lo más sorprendente y gratificante ha sido ser testigo de la capacidad de respuesta de la comunidad Tec a estas circunstancias adversas. Con la pandemia se han puesto a prueba todas nuestras capacidades. Los tiempos adversos son así, contribuyen a sacar lo mejor de nosotros mismos, para transformar la adversidad en oportunidad”, dijo el nuevo líder del Tec de Monterrey.

Durante la sesión, Garza Salazar enfatizó que las universidades que tienen el mayor impacto y prestigio son aquellas que se comprometen con la formación, la investigación y su impacto en la sociedad. Esto se entiende como las tres misiones de la universidad, que hoy se tienen que proyectar de una manera más ágil, más decidida y con un mayor impacto tangible.

“Por ello, mi énfasis estará en iniciativas y proyectos que incidan en la calidad, el impacto y la reputación de todas nuestras instituciones. Para lograrlo planteó enfocarnos en lo que he llamado las tres “i”: la investigación, la innovación y la internacionalización. Si consideramos el “para qué” de estas 3 palancas, lo resumiría en otra “i” la del impacto. Adicionalmente, algo que me interesa promover es que el Tec se perciba y se viva cada vez más como una institución de alta tecnología y mucha cercanía, lo que he llamado “High Tech & High Touch”, explicó Garza Salazar.

El nuevo líder del Tec reconoció, además de los profesores y los alumnos, a colaboradores, padres de familia, EXATEC y consejeros: “es a través de ustedes que nuestra misión se hace realidad cada día. Con su compromiso, el Tec podrá seguir siendo ese agente que transforma entornos, ciudades, perspectivas y, al final, las vidas de muchas personas”.

“Hoy, a través de nuestras instituciones, tenemos presencia en 34 ciudades de 22 estados del país; somos una comunidad conformada por más de 150 mil alumnos y 30 mil colaboradores y, con nuestros EXATEC, padres de familia y programas de educación continua, conformamos una comunidad extendida de más de 800 mil personas en todo el mundo”, compartió David Garza.

Y exhortó a esta comunidad Tec a mantener vigente el mensaje del Mural de Rectoría que caracteriza a la Institución, que evoca la lucha y victoria del bien sobre el mal en “El Triunfo de la Cultura”. “Hoy ante la pandemia que vivimos cobra una relevancia fundamental. Que sea un recordatorio e inspiración para todos nosotros”.

“Profesoras, profesores, estoy convencido de que ustedes son la medida de excelencia de una universidad, pues gracias a su entusiasmo, dedicación, pasión y entrega, los alumnos egresan del Tec preparados para enfrentar de manera adecuada los retos que se les presenten en la sociedad”, agregó “Alumnos, ustedes son la principal razón de la Institución, pues además de ser el principal motor en la búsqueda de la excelencia, son la inspiración a indagar la mejor manera para formarlos como personas plenas en todos los sentidos”.

Para concluir, David Garza agregó estar convencido de que, a través de la educación, las personas, las familias y las naciones pueden tener un gran futuro, e invitó a la comunidad del Tecnológico de Monterrey a seguir trabajando para que la Institución, a través de la educación, la investigación, el emprendimiento y su vinculación tenga cada vez un mayor impacto, en beneficio no solo de México sino del mundo.

David Garza Salazar es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tecnológico de Monterrey (ISC’85) y Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Estatal de Colorado. Durante sus más de 34 años en la Institución ha ocupado diversos cargos académicos y directivos, tales como Director de Investigación y Posgrado, Decano de Tecnologías de Información y Electrónica, Decano de la Escuela de Ingeniería, Director General del Campus San Luis Potosí, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey y Vicerrector de Profesional, enfocado en mejorar la calidad de los estudiantes y el profesorado; posteriormente fue nombrado Vicerrector Académico de la Institución, y desde julio de 2017 venía desempeñándose como Rector del Tecnológico de Monterrey.