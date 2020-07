Cómo invertir en bienes raíces y no solo comprar inmuebles

Staff/Rossi

¿Crees que comprar inmuebles es lo mismo que invertir en bienes raíces? El portal inmobiliario Propiedades.com compartió en un comunicado en qué consiste cada uno.

Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com, explica que un inmueble puede ser para uso habitacional o emplearse como un instrumento de inversión.

El mercado es primero

Cuando adquieres un inmueble como instrumento de inversión, más que tomar en cuenta tus intereses y gustos, debes considerar las necesidades del mercado. De acuerdo con Rocío Uribe, directora general de Quality Inmobiliaria Uribe, debes cerciorarte que el inmueble:

Tenga buena ubicación

Cuente con servicios cercanos y amenidades

Esté en buenas condiciones

Se localice en una colonia con alta plusvalía

Otra diferencia es que al adquirir una casa o departamento para vivir en él influyen varios factores, muchos de ellos de índole emocional. Sin embargo, cuando se trata de una inversión, el precio por metro cuadrado debe ser un elemento determinante, según Rocío Uribe.

“Es importante no comprar ni en la colonia que está de super moda, ni en una zona que no tenga la plusvalía adecuada. Además, revisar que la interacción entre el costo por metro cuadrado y el precio no esté muy disparada para que cuando se quiera vender, se obtenga una ganancia”, comentó la experta.

Por otro lado, cuando inviertes en bienes raíces debes hacer un estudio de mercado. Esto para asegurar que en el futuro alguien se interese por rentar o comprar tu inmueble.

“La mayoría de las veces, un inmueble no se renta o vende porque el precio es el erróneo y está por encima del promedio de la zona. Por eso se debe hacer el estudio de mercado”, explicó Uribe.

Además, cuando eres inversionista, un plus que debes considerar, según González, es ofrecer bonos, promociones y garantías por la venta de tu inmueble.

“En este caso, los desarrolladores ofrecen servicio de postventa por reparaciones o trabajos de mantenimiento”, dijo el experto.

Indicadores

Por otro lado, Leonardo González dijo que cuando inviertes debes consultar un Reporte de Mercado Inmobiliario. En él conoces los precios del mercado e indicadores clave como:

Plusvalía

Time on Market (tiempo promedio de una propiedad en el mercado)

Rentabilidad Bruta de Alquiler

Price to Income

Price to Rent

“Un inmueble, al ser un activo de inversión, debe generar rendimientos. Estos se miden por la Plusvalía o la Rentabilidad Bruta de alquiler (RBA)”, comentó el especialista.

El mantenimiento hace la diferencia

“Todos sabemos que por los ojos entra la belleza”, comentó Uribe. Por esta razón, cuando inviertes debes tener un dinero reservado para darle mantenimiento constante al inmueble.

Recuerda que nadie se va a interesar por una propiedad con las paredes despintadas, humedad, puertas y ventanas en mal estado o con el jardín descuidado.

El perfil del inversionista

Rocío Uribe declaró que, usualmente, quien invierte en bienes raíces es alguien que ya tiene una casa o departamento propio.

Agregó que cada vez hay más gente joven interesada en adquirir un inmueble. Especialmente hombres emprendedores entre 30 y 40 años de edad, quienes adquieren inmuebles de tres o cuatro millones de pesos.

También, notó que cada vez hay más mujeres que invierten en bienes raíces. Su edad oscila entre 35 y 50 años. Lo hacen para tener una segunda fuente de ingresos y lograr la independencia económica.