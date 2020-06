Deberían declarar públicos los hospitales privados y clínicas

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

En Irlanda, el gobierno declaró públicos a todos los hospitales privados, gracias a ello todos los pacientes de cualquier condición económica, podrán ser atendidos.

¿El gobierno peruano puede imitar esta acción? ¿Qué están esperando? ¡Por favor!, Ya son muchos los casos y cada día se van incrementando a gran velocidad, la gente está falleciendo afuera de los hospitales, nuestro equipo de primera línea es frágil, pues no cuenta con las herramientas suficientes, ni balones de oxígeno, que es indispensable para el tratamiento de pacientes infectados por la COVID- 19.

¿Vamos a esperar que la gente siga muriendo o que nos quedemos con la mitad de la población peruana? ¡Hay que despertar!

Esto no se trata de cifras, se trata de vidas humanas. Nuestro país, es nuestra casa y estamos permitiendo que nuestros hermanos mueran como si nada. Gobierno del Perú, necesitamos acciones rápidas y seguras. Si consideran, al menos, durante esta pandemia que, las empresas privadas brinden atención médica gratuita, se podrá disminuir los números de fallecidos.

La mayoría de la población peruana la componen trabajadores independientes, vendedores, bachilleres, músicos, ambulantes, etc. Son innumerables los casos.

¿Acaso en el Perú no importan las vidas humanas? En el Perú, ¿Es más importante el dinero? Es imposible negar la verdad. Está pasando, lo estamos viviendo. Se está valorando más el dinero que la vida, es decir, si una persona no tiene dinero para comprar un balón de oxígeno, simplemente morirá. El estado tiene el deber de velar por los ciudadanos, estamos viviendo una pandemia, ahora lo importante es que la gente no muera. Será difícil restablecer nuestra economía, pero más difícil será poder asumir que, tal vez la mitad de nuestra población, desaparezca debido al virus y no se hizo todo lo posible para ayudar.

Ahora es importante que todos colaboremos. En realidad, hay mucha gente que sale, pero la mayoría lo hace porque no tienen con qué subsistir día a día y no tienen que comer, además tienen hijos que mantener, tienen una familia. Nadie quiere contagiarse. Todos sabemos que la última instancia sería ir a atendernos a un hospital, porque sabemos que no hay camas, ni balones de oxígeno y prácticamente sería tener un futuro incierto.

Señor Presidente Martín Vizcarra, considere al menos discutir el tema, considere que el sistema de salud privado pueda ser declarado público, para poder ayudar a muchos peruanos que están infectados, se están infectando y evitar que fallezcan. Las pruebas deberían ser gratis para todos, las atenciones médicas también.

¿Vamos a ver, ante nuestros ojos, tantas muertes, como si nada pasara? ¿La vida humana de los peruanos ya no tiene valor?