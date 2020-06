Ranking Mundial de Universidades 2021

PRNewswire

QS Quacquarelli Symonds, analistas de educación superior a nivel mundial y compiladores del QS World University Rankings, ha publicado hoy su lista anual de las mejores universidades del mundo. La clasificación de este año coloca a dos universidades latinoamericanas dentro del Top 100, cumpliéndose un récord. La Universidad de Buenos Aires es nombrada de nuevo la mejor universidad de la región. Ha ascendido ocho puestos año tras año y ahora se coloca en el puesto 66 a nivel global.

Junto a ella, dentro del Top 100, encontramos también a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se convierte en la primera universidad mexicana en alcanzar una posición dentro del Top 100.

En total, QS clasifica a ocho universidades latinoamericanas de entre doce naciones. 52 han descendido posiciones mientras que 22 han mejorado posiciones año tras año.

Ben Sowter, Director de Investigación de QS, comenta: “La edición de este año del QS World University Rankings indica que las universidades más importantes de América Latina son capaces de alcanzar nuevos ascensos, particularmente como resultado de la creciente confianza de los empleadores en sus graduados. Sin embargo, esto solo sirve para aumentar las desigualdades en la región entre las instituciones más importantes y las de menor rango”.

El país más representado de América Latina es Brasil, con 14 universidades clasificadas.

Las 66 instituciones restantes se dividen entre Argentina (13), México (12), Colombia (11), Chile (10), Uruguay y Venezuela (4), Costa Rica, Ecuador y Perú (3), Cuba (2), y Panamá (1);

La Universidad de São Paulo de Brasil alcanza un récord en el ranking. Ahora se ubica en el lugar 115 después de mejorar su puntuación en la métrica de impacto de investigación;

La nueva posición de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 121º ascendiendo seis lugares, es su posición más alta en la historia del ranking de QS;

La mejor universidad de Cuba, la Universidad de la Habana, se ha clasificado entre las 500 mejores

por primera vez en su historia. Ahora se ubica en la posición 498;

Massachusetts Institute of Technology (MIT) es nombrada la mejor universidad del mundo por noveno año consecutivo;

El Top 3 continúa estando ocupado por instituciones norteamericanas: MIT es seguido por Stanford University (2º) y Harvard University (3º);

La mejor universidad de Reino Unido y de Europa es University of Oxford, que desciende del puesto 4º al 5º. University of Cambridge permanece en el puesto 7º;

112 de las 153 universidades americanas clasificadas descienden puestos, con solo 34 experimentando mejoras. Esto se debe principalmente a un descenso colectivo en los indicadores de reputación académica y citaciones por profesor;

La mejor universidad de Europa continental es ETH Zurich, que permanece en el puesto sexto;

26 universidades asiáticas ahora se colocan dentro del Top 100 – el número más alto de instituciones asiáticas dentro del ranking hasta el momento.

QS utiliza seis indicadores para compilar el ranking:

(1) Reputación académica: basado en la respuesta a la encuesta de más de 102.000 académicos;

(2) Reputación desde el punto de vista del empleador: basado en las respuestas a la encuesta de más de 51.000 empleadores sobre la relación entre la institución y la empleabilidad de sus graduados;

(3) Citaciones por profesor: mide el impacto de las investigaciones. Divide el número total de citaciones recibidas por las investigaciones de una universidad durante un periodo de 5 años por el número de profesores de la institución;

(4) Ratio Profesor/Estudiante: indica la capacidad de enseñanza. El número de estudiantes se divide por el número de profesores, lo que le da al cuerpo estudiantil global una indicación de los tamaños de clase aproximados en la institución seleccionada;

(5) Ratio profesores internacionales: es una de las mediciones de QS sobre la internacionalización. Mide la proporción de profesores internacionales en una institución;

(6) Ratio estudiantes internacionales: es la segunda de las mediciones de QS sobre la internacionalización. Mide la proporción de estudiantes internacionales en una institución. Esta ratio provee de un indicativo de la habilidad de la Universidad de atraer talento de otras partes del mundo.