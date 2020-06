Rey Arturo Ríos promueve el sencillo “Te freseas”

Está de visita en Puebla grabando los videos de tres de sus canciones.

Por Mino D’Blanc

El cantante y compositor Rey Arturo Ríos, oriundo de McAllen, Texas, promueve su sencillo “Te freseas”. Ha posicionado canciones como “Si tú te vas” a dueto con Ramón Ayala, “Amor para siempre” a dueto con Ximena Salinas” y “Se te olvidó”.

Este fin de semana que pasó y durante el lunes y martes está de visita en Puebla para grabar tres videos.

Platicamos con él gracias a las atenciones de Jorge Huerta “El Lobo DJ”.

MD’B: ¿En qué te has ocupado durante todo este tiempo del confinamiento por la contingencia por la pandemia del COVID-19?

RAR: Estamos trabajando para llegar al público, con todas las precauciones necesarias y la sana distancia, hasta que ya nos autoricen para salir de esta contingencia y echarle todas las ganas del mundo. Ya grabé cinco canciones en el estudio que están completamente terminadas, estoy escribiendo canciones. Estoy estudiando con el grupo, estamos estudiando canciones; vamos a grabar tres videos y estamos dándole duro en nuestro lugarcito, sin convivir con las demás personas para no correr el riesgo de infectarnos y de infectar a alguien. Estamos todos sanos y salvos, gracias a Dios.

MD’B: ¿Tú compones todas las canciones?

RAR: Tengo canciones mías y también de otros compositores como José Luis y Juan Carlos Macías, quienes son de Cerro Azul, Veracruz, Gil Cisneros y Armendariz y muchos compositores más.

MD’B: Platícanos de la canción “Te freseas”, que es la que estás promocionando actualmente.

RAR: Es de los hermanos Macías. Es una cumbia con algo de reggaetón. Habla sobre una persona que le dice a otra te quiero mucho, pero no me quieres amar a mí y te freseas, te “cabreas”, te pones bien sexy y al final nada.

MD’B: ¿Qué es lo que no cambiarías nunca de tu sonido?

RAR: El sonido Texmex, Texano Norteño, porque es muy rítmico, muy agradable. A mí me encanta este texano moderno, nuevo, que

te me dan ganas de bailar, subirme al escenario y conectarme con el público. Se siente una muy buena vibra.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas de tu género?

RAR: Es el estilo Texano Norteño con algo nuevo, fresco, muy a mi modo. Unas cumbias modernas, alegres, que hablan del amor, del corazón, del desamor, de todo lo bonito que llega al alma.

MD’B: ¿Qué tanto vas con tu música a la vanguardia tecnológica y qué tanto consideras que eres vanguardia?

RAR: Estamos abiertos a nuevos sonidos para crear algo nuevo con diferentes instrumentos, rompiendo barreras, no quedándonos en donde estamos o retrocediendo al pasado, sino yendo al futuro, con nuevas propuestas, nuevos sonidos y nuevas canciones para ser diferentes, para tener nuestro propio estilo y así estamos trabajando con este grupo.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál crees que es la mayor aportación que has dado como artista a la música en el género que interpretas?

RAR: Yo pienso que las nuevas canciones que tengo se prestan mucho para el Texano Norteño y pues algo diferente, de verdad. Yo pienso que estamos metiéndonos a un mercado que está vacío, que la gente lo pide a gritos; quieren algo nuevo en este género y aquí estamos para darles todo lo que tenemos. Estuvimos esperando toda una vida para entregarles nuestro amor, nuestras canciones y el sonido que tenemos. Tengo un grupo muy bonito, tengo musicazos muy buenos y tengo un equipo de trabajo de Monterrey y de Puebla. Productores, managers, promoción, que me están apoyando y yo pienso que los planetas se están alineando y Dios está poniendo todo a nuestro favor; los medios de comunicación nos están apoyando mucho para llegar al público. La canción “Te freseas”, la canción “Qué loco” son las que estamos promoviendo y le vamos a dar tiempo al público para que las digieran y a la misma vez estamos trabajando con canciones nuevas y videos nuevos para estar preparados para la segunda ronda de promoción. Juan Ángel Flores Cantú de Monterrey, quien era el manager e hizo al grupo “Límite” me está promoviendo las fechas, las firmas; el productor musical del grupo se llama Edson Méndez, él es de Puebla, es un muy buen músico y muy buen amigo. En Puebla me está manejando la señora Lupita Téllez en relación a promoción. Estamos trabajando en equipo con la compañía Discos América todo para hacer algo muy bien en cuestión de música. Firmé un contrato con dicha compañía por 5 años y me están apoyando mucho promoviendo mis en sus redes.

MD’B: ¿Qué es lo que debe tener una letra para que la cantes y qué tan apegado estás al tipo de letras que se dan actualmente?

RAR: Para que yo grabe una canción y la cante al público, me gusta que hablen muy bien de la mujer, que digan “te quiero”, “te amo”, “te necesito”, “eres lo mejor para mí”, “te adoro”, “te extraño”; todas las cosas bonitas que enamoran y también me gusta grabar canciones del amor que digan “por qué te fuiste”, “por qué me dejaste”, cosas así que hablen de la mujer. No me gusta hablar de “ya no te quiero”, “vete”, “eres celosa”, “eres fea”, esas palabras no me gustan a mí, Me gusta llegar al corazón del público.

MD’B: ¿Interpretarías narco corridos?

RAR: No; en lo personal mis respetos para los que graban ese tipo de canciones, pero a mí no me queda el estilo y no me nacen del corazón. Respeto ese género, al igual que todos los géneros. Lo mío es más romántico, más cumbia, más amor, desamor, puro amor.

MD’B: ¿Qué tan apegado estás a la cumbia mexicana y a la cumbia colombiana?

RAR: Estamos una fusión de la cumbia mexicana y colombiana y Tropicana. Por eso es el estilo texano norteño, que es algo nuevo, novedoso, tipo como Selena, que mis respetos para ella y su estilo. Siempre que tocamos nuestras canciones, que son originales, nos recuerda a ella, o a Bobby Pulido; mis respetos para ellos que son muy buenos músicos, muy buenos cantantes. Es por ahí, es algo nuevo, moderno, para la época de hoy.

MD’B: ¿Cuántos músicos llevas en tu espectáculo?

RAR: Tengo seis músicos: bajo sexto, acordeón, piano, batería las congas y una segunda voz.

MD’B: ¿Qué tan apegada está tu forma de vestir con lo que haces en el escenario?

RAR: Cuando no ando en el escenario me visto de jeans, casual, pero cuando me subo al escenario tengo un fasionista que se llama Jesús Antonio Figueroa, quien es de Cuautla, Morelos; es sobrino de Joan Sebastian, quien también era un muy buen amigo, que en paz descanse. Él es mi fasionista y me hace mis trajes a la medida. Tengo un estilo diferente; la gente me dice que los sacos que uso no los tiene nadie. No, porque yo tengo un estilo colorido, diferente, así me gusta vestirme porque yo respeto al público y dicho respeto comienza desde el verme bien en el escenario. Si me van a ver, tienen que verme bien, porque al fin de cuentas estoy trabajando para ellos.

MD’B: ¿Has pensado hacer duetos?

RAR: Sí, el primer dueto que hice fue con Ramón Ayala con la canción de Teodoro Bello que se llama “Si tú te vas”, misma que grabamos en los noventas. Luego hice un dueto con mi amiga Ximena Salinas, quien es muy buena cantante; esa canción es de Luis Pavía que se llama “Amor para siempre” y es una canción en banda que grabamos.

MD’B: ¿Con quién te gustaría hacer dueto?

RAR: He tenido unas propuestas el mes pasado de unos cantantes; estamos en puerta con una sorpresa para un dueto. Yo con quien quiera hago un dueto.

MD’B: ¿Cantarías con mariachi? ¿Fusionarías tu género con el mariachi?

RAR: Claro que sí. Estoy en proceso de grabar una canción de mariachi con acordeón; todavía no me la terminan. Yo grabo lo que se escuche bonito, yo no tengo barreras. Ahorita estamos en Texano Norteño y es lo que estamos promocionando ahora; la gente lo está recibiendo muy bonito y pues me encanta ese género grupero y es lo que estamos manejando.

MD’B: ¿Qué viene después?

RAR: Lo que viene es la canción “Tonto soñador”, una cumbia muy bonita del compositor Gil Cisneros, que en paz descanse. Él me dio esa canción hace como 10 años y apenas la grabé y siento que su espíritu está rodeándonos en los ensayos, en el estudio, porque él me la regaló con todo su corazón y ese va a ser mi próximo sencillo en el futuro. Ahorita estamos trabajando con “Te freseas”, “Qué loco”, y luego viene “Tonto soñador”, “Amor de brujería” y muchas canciones más porque estamos trabajando mucho.

MD’B: ¿Cómo salir adelante con el cambio de vida que viene en relación al espectáculo? Se habla que no habrá más masivos durante mucho tiempo, que a los lugares cerrados solo podrá entrar el 30 por ciento de la gente que cabe, etc.

RAR: Estamos esperando que pase la pandemia y ya pasando esto, vamos a echarle ganas para ver cómo nos podemos juntar con sana distancia y que nos vaya bien con el público. Ya tengo invitaciones para festivales de radio y para programas de televisión importantes en Estados Unidos. Vamos a ver cómo le hacemos con los conciertos en vivo para que la gente vaya. Yo por lo pronto los estoy haciendo en Facebook para conectarme con mis fans, quienes me han dado un recibimiento muy hermoso las personas de toda la república mexicana y de los Estados Unidos. Tengo muchos planes para México, visitar todas las ciudades posibles y cantarles, conectarme con el público y entrar en sus corazones.

MD’B: ¿Qué estás haciendo ahora?

RAR: Venimos a México, para ser exactos a Puebla para grabar en una fábrica el video de la canción “Qué loco” y “Tonto soñador” en el Popocatépetl. En Cholula también grabaré el video de una canción más que vamos a presentar en el futuro. Todo lo haremos con las precauciones necesarias.

MD’B: ¿Por qué en Puebla?

RAR: Yo me identifico mucho con la gente de Puebla, me encanta. Para mí Puebla es una ciudad mágica, me encanta la comida, el apoyo que me han dado. No tengo palabras para describir Puebla, Monterrey y todos los lugares donde he ido y me aceptan muy bien. Eso para mí es muy gratificante.