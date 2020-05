Gloria Trevi sufrió un accidente en su piscina, y… ¡casi se ahoga!

TvNotas

Hace unas horas, Gloria Trevi, de 52 años, subió un video a sus redes sociales que espantó a propios y extraños, pues en éste quedó grabado cómo casi se ahoga.

“Les comparto esta triste historia para que se rían un ratito, pero ¡no lo intenten en casa! en una de mis ‘trevilandeada’s me aventé a la alberca sin aviso. Con lo que yo no contaba era que me iba a enredar con la falda inmensa del vestido”, escribió.

En el video se ve a la cantante paseando y bailando por el patio de su casa, utilizando un enorme y largo vestido de color amarillo; en cuestión de segundos, Gloria se acerca a su piscina, y sin pensarlo, da un brinco para darse un chapuzón.

Gloria nunca imaginó que ese vestido le jugara una muy mala broma, y que le impidiera nadar o respirar bien; dentro de la alberca, el vestido le cubrió toda la cara, lo que le impedía salir pese a todos sus esfuerzos. Afortunadamente no se encontraba sola, y tras pedir auxilio, se acercaron a sacarla.

Cuando la sacaron de la alberca, Gloria agradeció por el gesto, y además bromeó diciendo que casi la ahorcaban: “Salí con mucha dificultad, y cuando logro sacar la cabeza siento que me agarran del pescuezo. Ya cuando me sueltan tenía el vestido como una paracaídas, no podía nadar. No podía avanzar, no sé, total me salvaron. Aparte de ahogada fui ahorcada, empujada y maltratada“.

La intérprete vivió momentos de angustia, afortunadamente la pudo contar, y en el mismo video, la vemos riéndose de la situación. Gloria quiso compartir este video en Instagram para dejarle claro a sus seguidores que nunca hay que hacer lo que ella hizo, y que tengan más cuidado.

Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 180 mil reproducciones, y cientos de comentarios donde le preguntan si está bien, y agradecen que las cosas no hayan pasado a mayores.