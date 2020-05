¡Vuelve el Hot Sale!

Staff/Rossi

Si quieren tener acceso a los últimos datos y estadísticas sobre los descuentos, las tendencias y las expectativas hacia el Hot Sale 2020 o para ustedes es importante atraer la atención de los lectores, les recomiendo el informe titulado Qué piensan los mexicanos sobre las ofertas de Hot Sale preparado bajo la atenta mirada del equipo de análisis de Picodi.com.

Aquí dejo algunos de nuestros hallazgos:

el 74% de los mexicanos está satisfecho con los descuentos durante Hot Sale

durante los últimos cuatro años, se ha registrado un aumento de interés por las ofertas de HS del 507% a nivel nacional

la ropa, la tecnología y el calzado encabezan la lista de los productos más comprados

este año, el 43% de los consumidores gastará más de 3,000 pesos

Para empezar, el 71% de los encuestados sabe lo que es Hot Sale. Esto significa que este evento se ha convertido en una marca reconocida y ha consolidado su posición en el mercado mexicano.

También debe mencionarse que el interés por las ofertas de Hot Sale ha crecido con el tiempo. Durante los últimos cuatro años, se ha registrado un aumento de interés del 507% a nivel nacional, siendo los estados más destacados Chiapas (1380%), Baja California (1038%) , Chihuahua (1031%), Nayarit (1031%) y Tlaxcala (919%).

Además, y no hay lugar a dudas, a los mexicanos les encanta Hot Sale. El 74% de ellos está satisfecho con las ofertas disponibles durante el evento. Sin embargo, a 26% de los encuestados les gustaría encontrar ofertas más atractivas.

Las encuestas muestran que sólo el 39% de los consumidores ha asegurado que participará en el Hot Sale 2020. Es una sorpresa que pocos días antes del inicio de uno de los eventos más grandes de México, la gran mayoría de las personas aún no haya decidido si va a comprar algo o no. Tal vez se trate de compradores espontáneos a la espera de que se publiquen las ofertas antes de tomar una decisión. Sin embargo, sólo el 8% de los encuestados ha decidido no participar en esta edición del Hot Sale.

¿Qué motiva a los consumidores mexicanos a comprar durante Hot Sale? Para el 56% de los encuestados, son los descuentos atractivos. El 38% espera encontrar productos interesantes en oferta y uno en cuatro encuestados ya tiene una lista con los productos que quiere compras. Además, un pequeño porcentaje de los encuestados (tan sólo el 4%) sólo está interesado en el evento porque sus tiendas favoritas participarán.

Desafortunadamente, la falta de dinero es la principal razón por la cual los mexicanos no participarán del evento. Del grupo que aseguró que no comprará nada durante Hot Sale, 62% no lo hará por falta de recursos. Es obvio que la incertidumbre en el mercado laboral a causa de la pandemia ha obligado a muchos mexicanos a ahorrar. Otros encuestados no participarán en el Hot Sale porque, en su opinión, los descuentos no cumplen sus expectativas (el 11%) o los productos en oferta son poco interesantes (el 27%).

Casi la mitad de las personas que decidieron participar en el evento no considera ahorrar es importante, por lo que gastarán más de 3,000 pesos. Uno en cinco consumidores planea presionar su presupuesto familiar con importes de 1,000-2,000 o 2,000-3,000 pesos. En cambio, 5% de los compradores será más precavido y gastará 500 pesos.

Si se trata del número de productos comprados, 49% de los encuestados aseguró que va a comprar de 2 y 3 productos. Mientra que sólo el 15% comprará más de 5 artículos.

A pesar de que Hot Sale ofrece una lista interminable de productos a precios atractivos, sólo algunos de ellos han ganado popularidad entre los compradores. La ropa, la tecnología y el calzado encabezan la lista de los productos más comprados. Los siguientes puestos son ocupados por los artículos para el hogar y el jardín, así como artículos deportivos.

Además, decidimos verificar en qué tiendas los mexicanos confían y dónde, muy probablemente, realizarán compras durante Hot Sale. Liverpool es la primera, seguida por Amazon y Walmart. Entre las cinco tiendas más populares también se encuentra Adidas y MercadoLibre. Finalmente, El Palacio de Hierro y Sears cierran el Top 10.

Metodología y fuente de datos

Este informe se basó en la encuesta que llevamos a cabo entre 850 mexicanos en mayo del 2020. El aumento del interés en Hot Sale en los últimos 4 años fue elaborado sobre la base de los datos de archivo de Google (a través de la herramienta Google Keyword Planner).

Uso público

Siéntete libre de usar todos los datos e infografías presentes en este reporte tanto para uso comercial como no-comercial. Sólo te pedimos que indiques el autor de la investigación (Picodi.com) con un enlace a esta página. Si tienes alguna pregunta, contáctanos a research@picodi.com.