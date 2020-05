Gobernador Barbosa no meterá las manos por Mario Mendí(vil) en el litigio contra la BUAP

Debate

Por Roberto Desachy Severino

No es casual que los equipos de fútbol más podridos sean aquellos en los que diferentes gobiernos estatales metieron mano. Desgraciadamente, el Puebla de la Franja y los tiburones rojos del Veracruz son claros ejemplos de ello: El “amargo” recuerdo de Emilio Maurer en prisión | Tras Las Rejas | Telemundo Deportes

Si alguien duda de esto, que le pregunte al actual diputado local por Morena y ex dueño del Puebla de la Franja, Emilio Maurer Espinosa – a quien en 1993 Televisa, la siempre corrupta Federación Mexicana de Fútbol y el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, que en ese tiempo gobernaba Puebla- mandaron a la cárcel para quitarle el control de la Femexfut y la selección nacional.

Una vez que echaron a Maurer Espinosa del fútbol, Televisa –como ocurre hasta ahora- recuperó el negocio absoluto del fútbol y, desde ese entonces, los camoteros del Puebla no solamente no han vuelto a ganar un título de la primera división profesional, sino que llevan varios ascensos y hoy están lejos, muy lejos de la escuadra competitiva y ganadora que fueron en los años ochenta y principios de los noventa.

¿Y qué decir de los extintos tiburones rojos del Veracruz con sus dos fideles, Herrera Beltrán y Kury, quienes –uno como gobernador y el otro como presunto propietario – se encargaron de desaparecer a una escuadra que representaba a una buena plaza y que, en los años 50s, llegó a ganar 2 títulos en la liga profesional.

MARIO MARÍN, RAFAEL MORENO VALLE, LOS OBSCENOS MANOSEOS AL DEPORTE MÁS POPULAR

Desafortunadamente, Manuel Bartlett no fue el único gobernador que le metió mano al deporte más popular. Mario Marín Torres, el “Góber Precioso” maniobró legalmente para despojar del Puebla de la Franja a Francisco Bernat y dárselo a su favorito, Ricardo Henaine Mezher, hasta que su sucesor, Rafael Moreno Valle, corrió prácticamente a Henaine de la entidad y le encargó la escuadra a otro grupo político.

Después de que Moreno Valle “despojara al despojador” Ricardo Henaine, los camoteros del Puebla FC se mantienen –a duras penas- en la primera división profesional de fútbol, pero con más pena que gloria.

Aunque algo extensa, la presentación de esta columna era necesaria para contextualizar el por qué Luis Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador de Puebla, no tiene la menor intención de apoyar a Mario Mendí(vil) en su litigio con la BUAP por la fraudulenta venta del equipo Lobos a Ciudad Juárez.

Fuentes de absoluta confiabilidad confirmaron a Desde Puebla que Mario Mendí(vil) miente una vez más al afirmar que cuenta con el apoyo del gobierno estatal para vencer a la BUAP –y a su rector Alfonso Esparza Ortiz- en el litigio legal y financiero que sostienen por la irregular venta de Lobos, como lo apunto este miércoles el columnista del diario deportivo Récord, Ignacio “Fantasma” Suárez: Doña Fede, entre una jauría de ‘lobos’ y demandas: Ignacio Suárez

PLEITO LEGAL Y FINANCIERO ENTRE PARTICULARES

Tipo obscuro, tortuoso, el (Vil) Mario trata de aprovechar la mala relación del gobernador Miguel Barbosa con el rector Alfonso Esparza, para presentarse como el seguro ganador de dicho pleito, pero –como lo manejó ayer dicho periodista deportivo, quien suele estar muy bien informado – hasta ahora todo apunta a que Mario Mendí(vil) perderá el litigio: Mario Mendívil: de “salvador” a defraudador de Lobos BUAP

Cierto que el gobierno estatal y la BUAP han sostenido interesantes escaramuzas y que, como hemos visto, Miguel Barbosa y Alfonso Esparza no se llevan. También es real que el gobernador ha sido enfático en su exigencia de que espera no haya habido recursos de la universidad para dicho equipo de fútbol: Noticias desde el Vídeo: Si en la BUAP no hubo desviación de recursos para Lobos, no habrá problema: Miguel Barbosa

Pero, hasta ahora, el (Vil) Mario y sus abogados no han probado ninguna anomalía legal o económica en la manera en que se manejó el equipo Lobos BUAP antes de que él asumiera su control y le diera en la madre, como finalmente ocurrió: Mario Mendívil, el hombre que quiere despojar a la BUAP de Los Lobos

Además, recalcaron las fuentes informativas señaladas y que son de total confianza, el gobernador de Puebla tiene prioridades de enorme trascendencia y muy superiores a los intereses rapaces de Mario Mendí(vil) y/o de cualquier otra gente en particular. Al final del día, como ya se señaló antes, se trata de un pleito jurídico –financiero entre particulares en el cual el titular del Ejecutivo estatal no tiene injerencia.

Y todas las mañanas, en sus ruedas de prensa, todos los poblanos podemos ver a Luis Miguel Barbosa Huerta enfrascado en combatir la pandemia Covid19, que tiene a Puebla como una de las entidades más afectadas.