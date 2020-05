Los que matan y maltratan animales, son asesinos disfrazados

Por: Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Todas las especies del mundo, así como la humana, merecen respeto y merecen ser amadas. Realmente, me lastima y me avergüenza mucho, cuando veo que otro “humano”, de mi misma especie, daña, hiere y se jacta de maltratar o de matar, a un indefenso animal.

Los que tienen ese instinto “asesino”, lo practican y claro, probablemente, provengan de familias o entornos desestructurados, de carencias totales de valores, falta de amor, sumergidos en una vida de odio y violencia.

Pero, ¿Cómo proteger a los pequeños indefensos de estos asesinos? Muchos de ellos tratan de aminorar los casos y se excusan diciendo “solo lo he pateado, le tiré con el palo, pero no lo he matado”. Empero a ciencia cierta, son o se proyectan a ser futuros “asesinos” ¿Por qué actuar con violencia? ¿Por qué derramar tu odio con los indefensos? No hay justificación alguna, simplemente lo hacen porque son posibles psicópatas o tienen otro trastorno y se divierten maltratando y asesinando animales.

Estos mal llamados “hombres” ¿Son un daño para nuestra sociedad? Sí. Son una bomba de tiempo, porque si se atreven a hacer desangrar a un animal y hasta llegar a matarlos, poco a poco van a ir buscando más terror, van a requerir provocar más daño y cada vez irán cometiendo crímenes mayores.

Pero en el tercer párrafo lancé una de las primeras preguntas y ahora la respondo. Podemos proteger a nuestros indefensos animales de estos asesinos, encerrándolos sin darles oportunidad. La ley, 30407 Ley de Protección y bienestar animal, sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. Sancionando el acto de crueldad y abandono con pena privativa de libertad no mayor de 3 años y 180 días de multa y, en caso de la muerte del animal, con pena privativa de la libertad entre 3 y 5 años, entre 150 a 360 días de multa.

Principio del formulario

Final del formulario

Hay que hacer cumplir la ley, ya que esto se tomará como ejemplo y lo pensarán más de una vez antes de atacar a un animal.

Hace poco me llegaron varios videos de maltratos animales. Uno de ellos, trataba de unas jóvenes que por dinero pisaban a un indefenso gato. Estas “jóvenes y adolescentes”, que se muestran en el video, tratan de disfrazar sus carencias afectivas y se excusan que cometieron este asesinato por dinero y además refieren que solo era un gato pequeño. Pues, sí señores, allí tenemos un claro ejemplo de unas asesinas en potencia que, abusan porque hay leyes que protegen a menores de edad, pero esos menores también pueden ser asesinos, porque pueden haber aprendido esas conductas de las personas de su entorno, de las personas con que se rodean, no necesariamente, solo de las que las criaron.

Bueno, así como este espantoso y desagradable video hay muchos más. Esto es para que nos demos cuenta con qué clase de sociedad nos rodeamos, que sociedad tan enferma tenemos y ¿Qué estamos haciendo para mejorarla?

Estamos viviendo una pandemia, pero aún así, esto no significa que la violencia ha terminado, que los asesinos están descansando, que una parte de la sociedad que está enferma quiere cambiar.

Ahora y desde siempre, por todo lo que vemos y vivimos debemos ser más cautelosos y desconfiados, saber con quiénes nos rodeamos, qué amistades tienen tus hijos, qué ven tus hijos en internet, qué juegos y retos realizan.

Si ahora tenemos que andar con mascarillas, guantes, lentes, para protegernos del virus, pues también tenemos que andar con nuestro escudo invisible y no confiar en cualquier persona. Debemos ser lo más cautelosos posibles.

DATO

¿Quiénes pueden denunciar?

La norma precisa que toda persona natural o jurídica, está facultada para denunciar casos de maltrato y crueldad animal, así como cualquier otra infracción a la Ley 30407.

Los gobiernos locales (municipalidades), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, tienen el deber de atender dichas denuncias e intervenir para garantizar la aplicación de la norma.