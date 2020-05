Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, reprobados por su actuación ante el Covid19

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Ninguno lo reconocerá públicamente, pero la crisis de sanidad por el Coronavirus dio a los gobernadores de México la oportunidad de sacudirse –al menos un poco y temporalmente- el yugo nada dulce de un presidente de la república que poco hace por disimular su rechazo y/o menosprecio hacia la mayoría de los ejecutivos estatales.

Es que la pandemia tiene a los mexicanos en situación de vulnerabilidad y más necesitados que nunca de que los gobiernos sean sensibles, acertados, eficaces y rápidos para atender la demanda ciudadana. Y muchos mandatarios estatales han aprovechado la coyuntura para aumentar su posicionamiento ante la sociedad.

De acuerdo a la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, 5 de los 7 gobernadores de los estados más afectados por el Covid 19 lograron aumentar su aprobación ante la gente y solo 2, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, de la Ciudad de México y Tabasco, respectivamente, perdieron credibilidad.

La Ciudad de México lleva más de 444 muertos por el Coronavirus y, en marzo, Claudia Sheinbaum presumía una aprobación ciudadana del 54.7 por ciento, que en abril cayó al 53.1%. En Tabasco llevan 178 defunciones por el Covid 19, que le costó a su gobernador una pérdida notoria en el respaldo de la gente, porque hace 2 meses le aprobaba el 41.7% y en abril fue avalado por el 401.%: Tlaxcala supera el promedio nacional de muertes por Coronavirus por millón de habitantes

Con 327 muertes, el Estado de México no se la pasa nada bien en la pandemia, pero su ejecutivo, Alfredo del Mazo, el primo del ex presidente Enrique Peña Nieto, ha aprovechado la coyuntura y ¡casi duplica su aceptación social!, que en marzo, antes de la crisis sanitaria, era del 15.4 por ciento y en abril subió al 24.9%.

JAIME BONILLA, QUIRINO ORDAZ, CARLOS GONZÁLEZ Y MIGUEL BARBOSA, A LA ALZA

La tercera entidad del país con más fallecimientos por la pandemia es Baja California (290 cadáveres) y su mandatario, Javier Bonilla, incrementó su aprobación ciudadana del 44.4 al 45.4% entre marzo y abril. Con 173 muertos, Sinaloa es el quinto estado con mayor afectación por el Coronavirus, pero su gobernador, Quirino Ordaz, es el mejor evaluado del país con el 63.4 por ciento, luego de que en un mes subiera 3 puntos en este indicador.

Con 144 víctimas, Quintana Roo también ha sido muy golpeado por el covid-19, aunque su gobernador, Carlos Javier González, elevó su popularidad más de 5 puntos entre marzo y abril, al pasar de 28.2 a 33.5 por ciento, según la medición que presentó este miércoles el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos.

El 7mo estado con más muertos por el covid-19 (según cifras federales) es Puebla, que hasta el martes por la noche sumaba 117 defunciones. Sin embargo, para los ciudadanos no han pasado desapercibidos ni los informes que cada mañana presenta el gobernador Miguel Barbosa Huerta ni las medidas que ha tomado para afrontar la crisis.

En marzo, Barbosa Huerta contaba con un aval ciudadano del 30.1 por ciento, que en abril llegó al 32% y le permite estar en el segmento de aprobación media, lo que demuestra que han sido vistos por los poblanos sus esfuerzos por enfrentar la pandemia.

CANDIDATURA DE MORENA EN EL 2021, LA ¿MANZANA DE LA DISCORDIA ENTRE KARINA PÉREZ Y ADÁN XICALE?

Fueron aliados en Cholula Viva y Digna y – juntos – llevaron a Morena a ganar la presidencia municipal de San Andrés Cholula, pero Karina Pérez Popoca y su ex asesor, Adán Xicale, están cada vez más distanciados, como lo demostró éste último al emitir un video para deslindarse de ella: Video desde Puebla: Adán Xicale se deslinda públicamente de la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez

La manzana de la discordia entre la munícipe de San Andrés Cholula y su ex aliado podría ser la candidatura de Morena en el 2021 a esa misma alcaldía, porque Adán buscaría que su hijo Josué (actual síndico) obtenga la nominación, mientras Karina Pérez ha dicho que no buscaría reelegirse, pero que no apoya a Josué.

La edilesa de San Andrés ha señalado que no buscará reelegirse y, al menos hasta ahora, parece no tener un favorito para sucederla. Incluso, en ocasiones abre la posibilidad de contender por la presidencia municipal otra vez, aunque sabe que en este momento es prematuro fijar un posicionamiento en ese sentido, ya que la crisis sanitaria debe ser la prioridad de todos los gobiernos.

Pero la lucha por el poder es cruenta y el distanciamiento entre Pérez Popoca y Adán Xicale aumentó cada día hasta que se volvió insalvable…al menos por ahora, porque la misma política podría unirlos nuevamente.

ALLEGADA A KARINA PÉREZ SERÁ LA NUEVA DIRIGENTE DEL PVEM EN SAN ANDRÉS CHOLULA

También en San Andrés Cholula, antes de que iniciara la contingencia sanitaria todo estaba listo para que Angélica Cuaya asumiera la dirigencia municipal del PVEM, con el visto bueno de Jaime Natale. Pero se cruzó el Coronavirus y, como en muchos otros aspectos, la vida se detuvo.

Este movimiento será importante, porque la futura representante del PVEM en dicho municipio –tomará protesta en cuanto se acabe el confinamiento- es muy cercana a la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez, quien tendrá en Angélica Cuaya una aliada incondicional quien, además, fue su directora de Relaciones Públicas en el ayuntamiento.

Con este movimiento, Pérez Popoca fortalece su posición política de cara a la los comicios concurrentes del 2021, debido a que, si por fin toma la decisión de buscar la reelección, podrá hacerlo en una alianza con Morena y el PVEM y, si no, podrá negociar posiciones con quien sea el postulado morenista.