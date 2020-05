El inesperado mensaje que Lucía Méndez envió a Verónica Castro

View this post on Instagram

Yo se lo que es perder a una madre, 🌺 mi más sentido pésame a @vrocastroficial y a toda la familia Castro, 🌺por el sensible fallecimiento de su madre, 🌺Doña Socorro. El dolor de la partida de una madre es muy fuerte🌺, pronta resignación y bendiciones para todos. Lucía Méndez