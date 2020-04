Con la pandemia, la situación del campo se complicará, afirma investigador de la UACH

Hipólito Contreras

Se encarecerán los alimentos, alertó

Creo que en el nuevo gobierno de Puebla y el país al campo no se le está dando la debida atención, no ha habido coordinación entres los tres niveles de gobierno, con la pandemia se va a profundizar la crisis porque habrá menos recursos, se requiere una política integral de apoyo al sector, transferencia de tecnología, investigación, insumos, reconversiones productivas, sistemas de riego, afirmó Fabián Baltasar Nieto, investigador egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo.

Creo, comentó, que se va a profundizar la crisis, la gente está emigrando, ya no hay jornaleros agrícolas, se están despoblando comunidades.

Veo que el cambio de gobierno federal es lo mismo, los campesinos afirman que no se les atiende como debe ser, creen que antes había más ayuda, se dijo que se iba a incrementar el presupuesto para el sector agropecuario, pero no se ven los beneficios, no se ve la atención adecuada en el actual gobierno, no se ven los apoyos que mejoren la vida del campesino que es el 80 por ciento de la población del campo, a los campesinos sólo los utilizaron para votar, expresó.

Señaló que en el campo no se siente al apoyo en cuanto a subsidios, transferencia de tecnología, capacitación, algo está faltando, no se vislumbra el corto plazo una buena atención al sector.

Expuso que la pandemia viene a complicar las cosas en varios sentidos, uno es el presupuesto, el que se va para salud, para el campo se va a reducir, sin embargo el campo debe ser prioritario porque necesitamos comer, ha habido mucha gente que pregunta si van a escasear los alimentos, pero la realidad es que no habrá dinero para comprarlos, los precios van a subir.

Debe haber atención al campo y considerarlo de seguridad nacional de lo contrario vamos a importar más de lo que se está importando, un modelo estratégico para la seguridad alimentaria, en México se ve un panorama complicado para el sector campesino, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo