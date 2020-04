Bajan la cortina más de 100 negocios en San Pedro Cholula por Covid-19

Por Israel Tepox

El ayuntamiento no sancionará a los empresarios que se nieguen a dejar de abrir, admitió el titular de Giros Comerciales

En este mes más de 114 negocios cerraron, porque sus propietarios determinaron suspender funciones de manera temporal a razón de la pandemia del coronavirus.

Dicha información fue ventilada por el titular de Normatividad y Giros Comerciales de la Comuna cholulteca, Víctor Pérez García, quien destacó que ante el decreto emitido por autoridades estatales y que posteriormente fue ratificado por el presidente municipal Luis Alberto Arriaga Lila, algunos empresarios de los diferentes giros lo han acatado y otros no.

Algunos empresarios siguen abriendo y otros no, pero añadió que esta administración no multará a quienes todavía no se apegan a las recomendaciones emitidas por la contingencia sanitaria.

El funcionario recordó el exhorto de cierre temporal de negocios principalmente de diversión nocturna, baños públicos, casinos, bares, gimnasios, salones sociales y balnearios,.

Es importante señalar que en este municipio, la Secretaría de Salud del Estado contabiliza tres casos de coronavirus, al haber resultado portadoras al realizarse las pruebas correspondientes.