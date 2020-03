Pobreza, la histórica –y temible- pandemia de México y Puebla

Roberto Desachy Severino

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue por el “cambio de régimen”, mientras que también se especuló con que la caída en la economía internacional había llevado a que en el 2019 el PIB nacional bajará 0.1 por ciento, lo que –de por sí- colocaba al país en una situación muy preocupante para este 2020…incluso antes de la crisis del Coronavirus.

Inclusive, en diciembre del año pasado, un economista investigador de la BUAP, Jaime Estay Reyno, advirtió que no había motivos para ser optimista en este rubro en el 2020, debido a que la crisis mundial del 2008 todavía no había sido superada del todo: No hay mayor motivo para ser optimista con la economía en 2020: Jaime Estay.

Lamentablemente, aunque AMLO defendió a capa y espada su política económica y negó que el país sufriera o estuviera a punto de caer en recesión, al finalizar el 2019 los malos augurios se cumplieron y cayó la vida productiva del país: ANÁLISIS: Posible caída del PIB en 2019 por cambio en política económica

Con el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) cancelado y –aunque al parecer las propuestas obradoristas como la del Tren Maya, Dos Bocas, etc, se mantienen vigentes -, apenas están en el papel, en el discurso y no sirven para reactivar al sector de la construcción, ni para atraer inversiones o acelerar la economía: Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, intocables: AMLO

ECONOMÍA NACIONAL YA EN RECESIÓN Y CORONAVIRUS…LA TORMENTA PERFECTA

El pasado 20 de marzo, un artículo de El Universal alertó que México podría caer en la más larga recesión económica en 90 años: Se dirige México la recesión económica más larga en 90 años

Un poco menos catastrofista, el 14 de este mes –antes de la llegada formal del Coronavirus a México y, sobre todo, del frenón económico ordenado en casi todos los ámbitos- Moody’s Analytics advirtió que la economía mexicana podría decrecer 1.5 por ciento y caer en recesión: Pandemia tirará al PIB, anticipan; Moody’s Analytics: hay riesgo de recesión

El banco Barclays también lanzó un pronóstico negativo de la actividad productiva mexicana en tiempos del Coronavirus, cuando calculó que será 2 por ciento la caída del PIB en este 2020: Barclays: el PIB de México se contraerá 2% este año por el coronavirus

Es claro que México no será, ni con mucho, el único país cuya economía resienta los efectos de la pandemia, porque es un fenómeno mundial. La OCDE había proyectado que a nivel internacional el Coronavirus podría provocar una contracción económica del -1.5 por ciento, pero ya reconoció que se equivocó y que el escenario es mucho peor, porque el orbe podría entrar a la 3ra peor crisis del siglo XXI: La OCDE pide un Plan Marshall para afrontar la crisis del coronavirus

OLIVIA SALOMÓN: DEJAR LAS FIESTAS, SONRISAS Y ABRAZOS PARA CONCENTRARSE EN LA ECONOMÍA DE PUEBLA

El pasado 17 de marzo se preguntó al área de prensa de la secretaría de Economía de Puebla si se tiene algún cálculo del impacto del Coronavirus en el PIB estatal y en la actividad productiva. También se cuestionó cuántos empleos podrían estar en riesgo en la entidad y si hay planes para contener el impacto de la pandemia y/o reactivar la economía.

La única respuesta fue que “en eso andamos”. Esperamos que, en efecto, la titular de dicha dependencia, Olivia Salomón, cuente con algún plan para revivir al sector productivo poblano una vez que pase la emergencia sanitaria, ya que el impacto económico de la crisis del Coronavirus puede afectar a Puebla mucho más que a otros estados por varias razones: La crisis en la economía mundial no fue generada por el virus

La primera es que desde el gobierno federal no se llevan a cabo megaproyectos para reactivar al sector de la Construcción y tampoco se ha apoyado al estado de Puebla con recursos para que en la entidad sí se lleven a cabo programas de infraestructura, desarrollo económico, producción, etc.

Además, durante el 2019 el estado vivió un pandemónium político y social, con un gobernador interino y una gran inestabilidad, que hicieron utópicas tanto la llegada de inversiones como la generación de empleos.

CONTINUAR EN EL CAMINO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PUEBLA, EL RETO

Hoy más que nunca, ya con un gobierno estatal sólido y preocupado por el desarrollo económico y el combate a la pobreza, se requiere que Olivia Salomón deje atrás las fiestas, reuniones, sonrisas y abrazos propios de su cargo, para que se convierta en una efectiva promotora de inversiones y facilitadora de recursos para las empresas: Nueva inversión por 633 millones de pesos de Minghua detonará 250 empleos en el sector autopartes: Miguel Barbosa

No se puede negar que, desde la campaña, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció la importancia del sector empresarial y que, después de tomar posesión del cargo, ha sostenido frecuentemente reuniones con ellos y reiterado su compromiso de apoyarles: Ofrece Miguel Barbosa certidumbre a empresarios nacionales e internacionales

Pero la pandemia y – principalmente- el frenón económico y productivo que generó el Covid-19 es una variable nueva, desconocida, que nadie esperaba y que pone en un grave riesgo el buen trabajo del gobernador Barbosa en materia de atracción de inversiones y generación de empleos: Proyectan inversiones energéticas en Puebla por 40 MMDP: Gobierno de Puebla