El virus no tiene por qué paralizar al país

Mundo Rural

Hipólito Contreras

A veinte días más o menos que inició en los medios de comunicación la alarma nacional por la presencia del virus COVID-19, la gente reacciona en varios sentidos, pero sobre todo cree que se viene una emergencia mayor, por lo que se empieza a aislar y proveerse de lo necesario.

Esto conduce a varios problemas: si las empresas reducen sus actividades producen menos, bajan sus recursos para pagar salarios, servicios, deudas, los trabajadores limitan sus gastos, hay menos circulante. Si algunas empresas cierran voluntariamente o por decreto oficial se da el mismos efecto económico, con riesgo de que algunas quiebren y despidan a su personal.

Por otro lado si por el bombardeo de los medios la gente se aísla y empieza a proveerse de todo lo que necesita, genera desabasto de productos y encarecimiento de los mismos, todo esto crea un panorama negativo, preocupante y un fuerte golpe a la economía.

Los medios de comunicación le están dando el 70 por ciento de su tiempo a la pandemia, bombardean a cada minuto a los ciudadanos, con lo que van generando nuevas conductas de la gente, la están alarmando en exceso, le dicen por ejemplo, “ si no tiene necesidad de salir no lo haga, quédese en casa”, “van tantos muertos y enfermos en el mundo”, “se están haciendo compras de pánico”, etc., con todo esto en cada minuto, la gente va reaccionando y tomando medidas.

No, no estamos en una guerra nuclear ni convencional, no nos han invadido los extraterrestres, no ha pasado un terremoto de grandes dimensiones, no ha llegado el apocalipsis bíblico, nada de eso.

Sea trata de un virus que tiene una baja tasa de mortalidad, lo único que hay que hacer es tomar las medidas preventivas: lavarse constantemente las manos, desinfectarlas, no saludar de mano ni beso, tomar suficiente agua y vitamina C para fortalecer las defensas, no acudir a eventos masivos, eso es todo.

Esto se debe hacer no sólo hoy por la presencia del virus sino en forma permanente, son medidas higiénicas que siempre deben de hacerse para evitar la presencia de enfermedades, la higiene es lo que menos hace la gente, el resultado es la presencia de diversas enfermedades, es la razón principal de que los hospitales públicos siempre estén llenos.

No se minimiza el tema, por el contrario, la gente se debe cuidar, pero no sólo ahora, sino siempre, sólo hay que ver la tasa de mortalidad en México y cuáles son las enfermedades que más defunciones generan, por el coronavirus han muerto dos en este lapso, por cáncer, diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, renales, etc., mueren miles, las causas, falta de prevención. Nos falta mucha cultura en materia de salud.

Que el virus no paralice al país, si todos tomamos las medidas preventivas, el problema pasará pronto, no es necesario paralizar empresas, ni hacer compras en exceso, no es necesario que el país se detenga, el daño económico puede ser mayor, no vaya resultar peor el remedio que la enfermedad. Medios, informen, no alarmen.