No caer en pánico ni escatimar recursos para pacientes con Coronavirus: Maiella Gómez Maldonado, Secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara Federal de Diputados

Convertido en el tema de moda desde hace algunas semanas, en México el Coronavirus pasó de ser un elemento más para la broma o el “meme” gracioso en las redes sociales a una preocupación real por el bienestar físico y económico, porque en cuanto se confirmó la existencia de casos en el país uno no puede evitar el pensar que el sistema público de Salud (IMSS, Issste, Insabi, Seguro Popular) está prácticamente colapsado en el actual gobierno federal.

Entrevistada sobre el tema, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC) y secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara Baja, Maiella Gómez Maldonado evitó sumarse a la larga lista de críticos del Gobierno de la República por su manejo del sector salud y, al contrario, resaltó que este sistema “sí está preparado para enfrentar (al Coronavirus) a través de medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica con la dirección de Hugo López Gatell”.

Gómez Maldonado abundó que "se han estado implementado los protocolos adecuados y nosotros, como diputados, hemos estado atentos para lanzar los exhortos correspondientes en esta materia"

"Como integrantes del poder Legislativo federal, la comisión de Salud ha pedido la aplicación de los protocolos preventivos correspondientes en aeropuertos, puertos y, también, una campaña informativa, para que el ciudadano tenga claro qué hacer para prevenir esta enfermedad"

PUEBLA SUMA 47 CASOS EN EL 2020: SALUD FEDERAL

La diputada federal de MC añadió que la secretaría de Salud del gobierno de la república es el eje rector para este tema y, por lo tanto, es la encargada de atender esta coyuntura. “Por lo tanto, hemos estado pidiendo que los recursos sean suficientes para atender a los pacientes mexicanos con este virus”.

También es importante pedirle a la gente que no entre en pánico, que "cumpla con las medidas de prevención recomendadas por la dirección de Prevención a la Salud y que tenga claro que nosotros (la Cámara Baja) estaremos pendientes de que el gobierno federal esté atento" al tema, aseveró finalmente Gómez Maldonado

Y siguiendo con el tema de plagas, enfermedades, virus, etc, el Coronavirus no es la primera –y seguramente no será la última- epidemia o pandemia que genera alarma general en el país, ya que en el 2009 ocurrió un fenómeno similar con la llamada Influenza AH1N1, que también puso a México de cabeza.

Por cierto, en este 2020 la Influenza AH1N1 acumula 47 nuevos casos en Puebla y 3 mil 698 en el país, según la secretaría de Salud federal…aunque ya casi nadie se acuerde de esta enfermedad que, en su momento, también estuvo de moda y provocó una especie de pánico social que resultó totalmente exagerado, como se comprobó muy pronto.