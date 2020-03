El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Coronavirus: Amenaza Global, muestra el detrás de escena del comienzo de la epidemia en China. El especial presenta a expertos de ese país que cuentan cómo funciona el virus, su alto grado de transmisión y las teorías que involucran a los animales que supuestamente comenzaron su propagación. Explora el trabajo de profesionales de la salud, de origen chino, entre otros temas relacionados con la mayor preocupación mundial en la actualidad.

A lo largo de este especial de una hora, expertos en enfermedades infecciosas informan en detalle el trabajo que se ha realizado desde los primeros casos reportados. El Dr. Leong Hoe Nam, especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Mount Elizabeth en Singapur y el Dr. Asok Kurup, presidente de enfermedades infecciosas en la Academia de Medicina, también en Singapur, explican luego las características de la nueva enfermedad y los peligros de su proliferación mundial comparando con otros virus que preocuparon al mundo.

Hasta la fecha, los orígenes reales de la enfermedad, con casos en todo el mundo, siguen siendo un misterio y el número de personas infectadas a causa del virus continúa creciendo cada día.

Wuhan, China, el epicentro de la enfermedad y otras ciudades vecinas han sido severamente bloqueadas en un esfuerzo por tratar de detener la propagación del virus. Alrededor de 60 millones de residentes también fueron aislados, mientras que se tomaron medidas estrictas en todo el mundo para frenar su propagación.

Véanlo el miércoles 25 de marzo a las 9:50 pm o la repetición el domingo 29 de marzo a las 9:40 pm.

Mari Loli Pellón regresa a la Radio Poblana

La conductora de noticias Mari Loli Pellón regresa al cuadrante a través de La Magnifica 1250 AM emisora integrante de Grupo Tribuna, en este informativo vespertino también la acompaña en la conducción Ozair Viveros y se transmite desde esta semana todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde.

Recuerdo cuando Loli inicio su programa “Un Café con Mari Loli” el cual tuvo sus inicios primero en radio en la 1010 AM y años más tarde en Televisión en la señal de Televisa Puebla, en dicho programa casualmente su primer invitado fue el decano del periodismo Enrique Montero Ponce quien no paraba de halagar el trabajo de la comunicadora.

Hoy en día la apuesta en medios de comunicación dada la gran vorágine de información que por todos lados nos bombardea, no solo es por llenar espacios al aire sino también por ofrecer CONTENIDOS y lo escribo en mayúsculas porque ese es el secreto CONTENIDO y no porque lo diga yo, sino porque es la tendencia en el mundo, aparteeeee quien este al micrófono o a cuadro tenga “una poca de gracia y otra cosita ay arriba y arriba” porque si no la formula nomás no funciona, entonces lejos de ser un noticiero se convierten en mercenarios de la información masacrando a diestra y siniestra a funcionarios en busca de convenios publicitarios, de eso la audiencia se da cuenta.

La radio hoy en día en el tema de las ventas es como una silla de tres patas, se balancea por todos lados para no caer, evidentemente preocupada por la disminución de la inversión publicitaria de los clientes quienes prefieren invertir en otras plataformas más económicas y con mayor alcance que en medios electrónicos al aire.

Las estaciones de radio, como cualquier otro medio no dejan de ser empresas que al final del día tienen que pagar nóminas, luz, agua, gasolina y que durante mucho tiempo sacrificaron al público con tal de llenar sus bolsillos pues las opciones eran realmente pocas, hoy las audiencias están a un clic de eliminarte de sus preferencias o de enterrarte en el olvido.

Con esto no quiero decir que no se deba vender y ganar dinero ¡Claro que se vale! pero no sacrificar el contenido que ofertamos al público por unos cuantos pesos, porque el dinero va y viene pero la confianza de los radioescuchas no y eso si puede enterrar a los medios de comunicación, para muestra hay muchoooooos ejemplos.

Bien por Ana Montero CEO de Tribuna Comunicación buena decisión y por Mari Loli quien en mi muy humilde opinión podría ser buen perfil para la dirección de noticias de este grupo.

¡Hasta la próxima!

¡Besos en su boca…del estómago!

