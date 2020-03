Recomendaciones financieras ante el coronavirus

Rossi A.

Si bien el coronavirus (Covid-19) ya representa un reto de salud pública mundial como consecuencia de la ola de contagios, cuarentenas, restricciones y fallecimientos, es importante mantenerse informados para actuar mejor frente a la eventual pandemia.

En México, la presencia del virus se ha confirmado en la Ciudad de México, Sinaloa, Coahuila, Chiapas y Estado de México, no obstante algunas de las primeras personas contagiadas serán dadas de alta luego de cumplir los 14 días de aislamiento y mostrar mejoría, según expertos de la Secretaría de Salud (SSa).

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y las autoridades sanitarias han hecho énfasis en la importancia de la prevención a través de estrictas medidas de higiene personal y colectiva.

“Nadie duda que un fenómeno mundial como esta epidemia tenga un impacto económico que afecte, no solo el consumo, la producción, la oferta y demanda de servicios a escala global, sino también las economías locales y personales. Ante tal escenario, hay que conocer qué medidas podemos emprender para mantener nuestra salud financiera en tiempos de incertidumbre”, advierte Luis Madrigal, director de Coru.com

Algunas recomendaciones para mantener salud financiera en el contexto del Covid-19:

● Verificar pólizas de Seguro de Gastos Médicos Mayores. Revisar nuestro seguro de gastos médicos sí cubre enfermedades a causa del coronavirus. Por lo general, cuando las epidemias y pandemias son oficialmente declaradas como tales, se excluyen de las coberturas de las pólizas de seguros de salud, o bien son casos de exclusiones para las aseguradoras, que fijan una prima en función del riesgo. Cuando el riesgo se determina como imprevisible y extraordinario, como podría ser en el caso del Covid-19, usualmente no alcanza algún tipo de cobertura. No obstante, en México hay aseguradoras como GNP, MetLife y AXA que sus seguros de gastos médicos mayores sí garantizan la cobertura contra el coronavirus.

● Si tenemos un viaje, debemos revisar las políticas de cancelaciones de vuelos. Si tenemos planes de viaje especialmente a Europa y Asia, mantenernos al tanto de las políticas de cambios, cancelaciones y reembolsos de las aerolíneas. La mayoría de estas empresas ya enviaron comunicados y están itinerando sus vuelos. Si la compañía cancela el vuelo por el coronavirus, el afectado tiene derecho al reembolso de lo que pagó por el vuelo o cambio para otra fecha. Además, si la cancelación ocurre con menos de 14 días de anticipación, podrían compensar viáticos y/o gastos derivados. Pero si el vuelo es definitivamente cancelado por razones sanitarias o de emergencia, no existen compensaciones por ser una causa de fuerza mayor. En cualquier caso, si vamos a viajar fuera de México, es conveniente revisar cuáles son las políticas de cancelación o cambios de vuelo según la aerolínea que vayamos a usar, para actuar rápido y decidir si posponer el viaje y no perder el dinero del vuelo.

● Invertir en mantener buena salud. Ya que aún no hay un tratamiento identificado, no hay que escatimar recursos económicos para mantener los espacios personales y de trabajo bien aseados, gastar en higiene personal, gel desinfectante de alcohol isopropílico al 70 o 90%, comprar alimentos saludables y vitamínicos también es una buena inversión.

● Evitar compras inútiles de pánico. No caer en el furor de comprar vuelos “baratos”, o tratamientos sanitarios especialmente costosos y escasos. Lo mejor es mantenerse alerta de las comunicaciones oficiales de la OMS, las aerolíneas y las entidades de salubridad de Estados Unidos y de México (en el caso de América). Si viajar no estaba en nuestro presupuesto, evitar la tentación de comprar un vuelo que luego no podrás liquidar con el resto de una estancia no planeada.