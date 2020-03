Apuñalado y golpeado hallan el cadáver de un sexagenario en Las Carmelitas

María Huerta

Dentro del departamento que rentaba en el Infonavit Las Carmelitas, fue hallado el cadáver de un sexagenario, mismo que presentaba golpes y lesiones por cuchillo.

Debido a que no sabían nada de Enrique, de 68 años de edad, sus familiares decidieron acudir a buscarlo a su vivienda, y al no tener respuesta optaron por entrar a la fuerza.

Al entrar al domicilio lo encontraron debajo de un colchón y sin movimiento, por lo que llamaron a los paramédicos quienes indicaron que Enrique no tenía vida y que presentaba diversos golpes, además de una herida de arma blanca.