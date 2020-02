A la espera de un milagro

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es una frase que está muy bien aplicada en estos tiempos electorales del vecino país. Y es que su presidente Donald Trump, que sabe manejar muy bien los reality shows, la noche de ayer martes, inició su campaña en pos de su reelección dando una exhibición –en lo que se supone es el informe de un año de gobierno- del buen manejo de la conducción de programas de espectáculos para las masas- En la televisión se vio la gran división que existe entre chairos y fifís, perdón, perdón…entre republicanos y demócratas y por ende de los ciudadanos norteamericanos. A su clientela informó que en sólo 3 años de su gestión, resolvió lo que los gobiernos de hace 70 años, no pudieron remediar. Los republicanos se despedazaron las manos con 60, 70, 80 aplausos que prodigaron a su presidente, pues cada frase, 5, 10, 15 segundos, se paraban para vitorear al héroe que transformó a la Unión Americana…que por cierto anunció que seguirá la construcción de muro –la frontera que es México y que va a pagar; que el flujo de inmigrantes se ha detenido en un 75% desde México…En su discurso, Trump ofreció defender la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas…armas, migrantes, muro…qué más?…Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos…El irreverente showman al inició de su espectáculo en el Capitolio de Washington, tuvo un desplante cuando al entregar copia de su informe a la Presidenta de la Cámara de Representantes –diputados- Nancy Pelosi, la dejó con la mano estirada…peeero al final llegó la respuesta: la señora Pelosi, rompió el documento…Que más habrá desde ahora hasta noviembre cuando sea la elección…

Ya en terrenos poblanos, concretamente en el PRI estatal, vemos que una luz iluminó la oscuridad en que se encuentra el partido que fue el partidazo. Y es que al inicio del proceso de elección de la nueva dirigencia estatal, pronto saldrá la convocatoria, al designar al delegado del CEN, Américo Zúñiga Martínez, como presidente-delegado, del Directivo Estatal, luego de la renuncia de Lorenzo Rivera Sosa, apareció allí, cerca de tendrá a su cargo los preparativos del citado proceso, la diputada federal Lucero Saldaña Pérez…Pronto empezaron los rumores, of course, qué onda, qué pasó…y empezaron los calambres en la humanidad de Lorenzo Rivera Sosa, Néstor Camarillo Medina, quién dejo la secretaría de organización del CDE, Erick Salgado Trujillo, Juan Manuel Vega Rayet, Alberto Jiménez Merino, Sandra Montalvo Domínguez, aspirantes a dirigir al tricolor…Nos comentan los enterados de los entretelones priístas que la legisladora, sí no tiene la certeza de que el camino no está abierto, no entraría a una jugada donde hay muchos aspirantes y que se están peleando el puesto. Además nos dicen que Lucero Saldaña tiene buena miga allá donde se toman las decisiones con el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, con Ismael Hernández Deras, dirigente de la CNC, con René Juárez Cisneros, coordinador del grupo parlamentario en San Lázaro, y en momentos donde el priismo poblano está sin cabeza pues…Erika Lima Rojas que va en fórmula con Erick Salgado, en esta semana en un twitter hizo una pregunta sobre quién puede ser el nuevo presidente estatal y en primer lugar puso el nombre de Lucero Saldaña seguid de Lorenzo Rivera, Alberto Jiménez Merino y Erick…sabrá algo, o mucho, sobre la definición del candidato…lo veremos en la convocatoria…Tornará la calma al interior del Revolucionario Institucional o se despertarán las pasiones…Mariano González Aguirre, secretario de Atención para los Estados en Oposición, en representación de “Alito” dio posesión al delegado-presidente y en su mensaje se comprometió a que no habrá dados cargados hacía ningún aspirante a la presidencia y habrá piso parejo, que van a ser ejemplo de diálogo, consenso y unidad para que el PRI triunfe en 2021…Sabemos que el representante del CEN y Américo sostuvieron reuniones con pretendientes y el resultado, para los aspirantes, cayó como el clima…

Ya que hablamos del “Negro” Juárez Cisneros, durante una entrevista en San Lázaro comentó que los temas de Estado, como el de la seguridad pública, no deben estar acotados por la vida partidaria, por colores, porque la visión se estrecha. Debemos entender que el país vive una situación tan complicada, tan difícil, que nos requiere a todos: “no me gusta que no se impulse un llamado a la reconciliación, a la unidad nacional”, subrayó. Se refirió a la precaria economía familiar; a la apuesta por los programas asistencialistas, en lugar de los productivos; al papel del PRI como oposición en la Cámara de Diputados, que siempre ha mostrado una actitud constructiva; rechazó que todo lo hecho en el sexenio pasado esté mal y que los recientes cambios legislativos sean para siempre; cuestionó el absolutismo en que suele caer el actual Gobierno; a la revocación de mandato y a su grupo parlamentario. Al hacer un análisis de la situación actual, Juárez Cisneros señaló: “en ocasiones pareciera que se apuesta por la confrontación, el desencuentro, la fricción, y eso no es correcto. Debe haber más comunicación, interacción, más diálogo entre todas las fuerzas políticas, entre los tres Poderes, para buscar soluciones integrales y no sólo chispazos aislados”…

El Coordinador Nacional de Ciudadanos por Municipios Transparentes –CIMTRA- José Ojeda Bustamante y el Presidente del organismo poblano, Dignificación Ciudadana (DC), Javier Castellanos Vázquez, signaron un convenio para vigorizar las bases de colaboración y cooperación y consolidar la democracia en el país, en busca de mejorar la transparencia en nuestra entidad. Durante una reunión previa se comentó que la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental y necesaria en las tareas y obligaciones de un gobierno que aspira a consolidar condiciones democráticas más sólidas y eficientes. Afirmaron que de estos valores, correspondientes a la idea del buen gobierno, dependerá el grado de legitimidad, gobernabilidad y la intensidad de la participación ciudadana, ya que se vuelve el vínculo que permite la apropiación racional de las decisiones públicas por parte de todos los gobernados, elevando la credibilidad de las autoridades formalmente constituidas…En la actualidad, la transparencia se ha convertido en un indicador primordial de la calidad de las instituciones y gobiernos democráticos para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos y obligaciones. Al referirse al caso Puebla expusieron que las políticas de transparencia en los municipios del Estado tienen un promedio del 60 %; que existen municipios con muy baja transparencia, como Tehuacán, que llega al 40 %: otros están abajo del 30 % y algunos cercanos al cero, apuntaron que la capital tiene una calificación alta. Reconocieron que falta mucho trabajo por hacer, principalmente con las organizaciones civiles, el ciudadano y los gobiernos…

Desde la Ciudad de México, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) tras el aumento salarial que se ha anunciado como el más grande en los últimos 40 años, nos da a conocer su postura, en la que, por un lado aplaude esta medida, sin embargo, sus efectos tendrán un bajo impacto en el consumo, debido a la actualización del impuestos como IEPS a gasolinas y diésel, medidas que se verán reflejadas en el bolsillo de los mexicanos por la elevación de los costos de suministro de los productos de primera necesidad, que tenderán a elevar sus precios…“Durante 2019, tuvimos un incremento de salario mínimo que todos celebramos, sin embargo, la carestía en la que vivimos lo diluyó y resultó insuficiente, tanto que en los monitoreos de precios a la canasta básica que ANPEC realiza mes a mes, vimos un aumento sostenido de precios en productos como el tomate, cebolla y jitomate, que duplicaron su precio a lo largo del año. De manera que el aumento de poco más de 16% otorgado en enero del 2019 nada más sirvió para el arranque, por lo que prevemos un escenario similar en este 2020”, aseguró Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC…De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, en 30 años la población mexicana ha perdido hasta un 80% de su poder de compra, el cual se refleja en su salario mínimo principalmente al intentar abastecer su Canasta Básica, pues en 1987 un ciudadano debía trabajar 4.9 horas para poderla comprar, de 2017 a la fecha, un ciudadano debe trabajar 24 horas para poder comprar dichos productos, por lo que se infiere que el aumento de salario otorgado en este 2020 resultará insuficiente para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. “Aunado a la carestía de vida, tenemos factores fiscales que lo encarecerán aún más, como el IEPS, pues desde antes de terminar diciembre las cadenas de proveeduría informaron al pequeño comercio de las actualizaciones a los precios, donde el primero en elevar sus productos fue Bimbo que aumentó $2.00 a su línea de pan de caja en todas sus versiones. Mientras que marcas como Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, Lala, Alpura, Marinela y Tía Rosa anunciaron que sus productos tendrían ajustes a partir del 02 de enero de 2020”, afirmó Rivera…vaya transformación…Levantemos el ánimo y esperemos un milagro…

Desde el día 1° y hasta el 15 de este mes, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo visitas a domicilio para realizar la Verificación Nacional Muestral 2020, que tiene como objetivo obtener, mediante entrevistas, indicadores que le permitan medir las condiciones del empadronamiento en el estado, así como la calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Personal de las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas hará un recorrido en las manzanas seleccionadas y visitas domiciliarias a ciudadanas y ciudadanos seleccionados, con el fin de relacionar los domicilios e identificar los que corresponden a viviendas habitadas. Se informa que personal del INE, debidamente uniformado e identificado, podría estar visitandolos con la finalidad de saber si el domicilio se encuentra habitado, por lo que se les solicita atentamente que, de ser el caso, brinden el apoyo y las facilidades necesarias para llevar a cabo dicha actividad. Para mayor información llamar a los números telefónicos INETEL 800 433 2000 y los siguientes: 2 33 35 74, 2 33 29 50 y 2 33 37 12 de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, y la página electrónica del Instituto (www.ine.mx) en donde podrán resolver cualquier duda…Hasta la próxima…D.M.