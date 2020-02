Karina Pérez Popoca destaca trabajo de elementos de Policía Municipal

STAFF/AEH.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, encabezó la ceremonia de honores a la bandera correspondiente al mes de febrero, en donde aprovechó para reconocer a la Policía Municipal.

En concreto, la edil sanandreseña tuvo palabras de agradecimiento para los elementos que actuaron ante los hechos suscitados el pasado 1 de febrero en San Antonio Cacalotepec, evitando el linchamiento de un habitante de la junta auxiliar.

Karina Pérez Popoca afirmó que acciones como la de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), así como de personal de la Secretaría de Gobernación, enaltece el trabajo a través de los valores que rigen el Ayuntamiento.

La mandataria aseguró que como autoridades no escogen a quienes deben proteger, pero es su responsabilidad salvaguardar a todos los ciudadanos y hacer valer la ley por sobre todas las situaciones.

La presidenta municipal explicó que, de no haber actuado en compañía del secretario de Gobernación, Sergio Mirón Terrón, el titular de la SSPTM, Oscar Hugo Morales, y el delegado de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Puebla, Edgar Hernández, hoy se estaría hablando de un muerto.

Asimismo, especificó que los linchamientos no pacifican y no cambian la realidad que se vive en nuestro país, por lo que hay que trabajar en los valores para remediar la descomposición social no solo para evitar más casos como el actual, sino para combatir problemas como la violencia e inseguridad.

Desde el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, se impulsa el tema de valores a través del apoyo a la cultura con talleres y conferencias, educación con becas y vinculaciones, o deporte con escuelas de iniciación y torneos.