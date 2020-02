Estudiante de la BUAP gana segundo lugar en concurso nacional de Matemáticas

Tras contestar una prueba de 10 preguntas con un tiempo de tres horas para resolverla, José Francisco Antonio Balderas, estudiante del cuarto semestre de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, con sede en Tecamachalco, obtuvo el segundo lugar del Tercer Concurso Nacional de Matemáticas Carl Friedrich GAU55, celebrado del 24 al 26 de enero en Teotihuacán, Estado de México.

Para Francisco las Matemáticas son un pasatiempo: “Te ayudan a resolver problemas y a pensar de manera más razonada. A muchos les interesan sus aplicaciones en distintas áreas, como la ingeniería; a mí realmente me gustan porque son divertidas y me entretengo resolviendo problemas”. Esta afición no le impide disfrutar también de los videojuegos y salir con amigos.

Hoy en las Matemáticas ve su futura carrera profesional. “Entre más aprendo y conozco diferentes tipos de problemas, más me llama la atención estudiarla: siempre hay algo nuevo que aprender y siempre es más y más interesante”, expresa.

José Francisco también consiguió mención honorífica en 2019, en el Concurso Nacional de Matemáticas Carl Friedrich GAU55, en el nivel de primero de preparatoria. Asimismo, compitió en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, concurso en el que más ha aprendido, refiere.

El estudiante de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso participó en la primera fase de esta olimpiada y posteriormente acudió a las asesorías en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP. “Logré pasar las etapas de selección y pasé a la etapa nacional que se realizó en noviembre. En todo el proceso aprendí mucho y las asesorías me enseñaron a resolver más problemas y de diferentes tipos”.

Esta capacitación fue clave para ser acreedor del segundo lugar del Concurso Nacional de Matemáticas Carl Friedrich GAU55, en el que participaron representantes de 18 entidades federativas y cuyos exámenes de las diferentes categorías se basan en los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública.