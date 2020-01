Miguel Barbosa acude a protesta en el HNP para garantizar el abasto de medicamentos para los niños con cáncer 

Jessica Meléndez

El ejecutivo del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta acudió a la protesta que se realizó al exterior del Hospital del Niño Poblano, para dialogar con los padres de familia que se manifestaban para denunciar que los pacientes con cáncer no estaban recibiendo sus tratamientos.

Cerca de las 13:00 horas, Barbosa Huerta se reunió con los familiares de los pacientes y les garantizó que su administración suministrará de medicamentos el nosocomio.

En entrevista, el gobernador aceptó que el inventario no era basto en el Hospital del Niño Poblano sin embargo, dijo que el gobierno ya inicio las compras para que ningún niño deje de recibir sus medicamentos.

“Tenemos medicamentos nuestro inventario no es basto, pero estamos resolviéndolo con compras para que no le falta a nadie, hay dos tipos de tratamientos, no habrá ningún niño que deje de tener el tratamiento contra el cáncer, ningún niño”, apuntó.