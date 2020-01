Gobernador Barbosa negó inversión millonaria para retirar la talavera morenovallista falsa

Jessica Meléndez

El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta desmintió que su administración haya gastado más de 80 millones de pesos en el retiro de la fachada con talavera falsa de los hospitales de Puebla.

En conferencia de prensa, señaló que se realizó una licitación pública nacional para que se lleve a cabo la remodelación y rehabilitación de 72 unidades médicas de Puebla.

Explicó que dicha licitación incluye 30 conceptos, como el mantenimiento de los hospitales y el rediseño de los espacios médicos y pisos, no solo la fachada.

“La remodelación de unidades médicas y mantenimiento no es solo la fachada, son muchos conceptos son más de 30 conceptos, uno de ellos nosotros incluimos la fachada, pero por favor que no me digan como hoy sale publicado que 80 millones en fachadas”, explicó.