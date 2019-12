El gobierno ahora sí nos escucha y nos atiende de manera inmediata, destaca beneficiario del SEDIF.

STAFF/AEH

•El señor Óscar Sánchez recibió una silla de ruedas por parte de ladirectora, Leonor Vargas Gallegos.•“Las personas deben de acercarse a las jornadas ciudadanas porqueseguro las van a apoyar”, asentó.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El señor Óscar Sánchez González, se quedó

sorprendido por la eficiencia del Gobierno del Estado que encabeza

Miguel Barbosa Huerta, pues en tan sólo unos minutos, recibió una silla

de ruedas por parte de la directora del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Leonor Vargas

Gallegos.

Al vecino de Santiago Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula, le

amputaron la pierna derecha y por carecer de recursos económicos, solo

contaba con unas muletas para realizar sus actividades diarias.

Por ello, acudió a la Jornada de Atención Ciudadana que el lunes pasado

se realizó en Casa Aguayo, sede de la administración estatal. Ahí, fue

atendido por el propio mandatario, quien lo canalizó al SEDIF para que

le otorgaran la silla de ruedas antes mencionada y así tener una mejor

calidad de vida.

“En verdad me quedé sorprendido por la rapidez con la que me atendieron

tanto en Casa Aguayo como en el DIF. Por ello, le agradezco gobernador y

a la directora del DIF por su tiempo y por el apoyo que me dieron”,

expresó Sánchez González.

La persona beneficiada comentó que en anteriores administraciones ya

había acudido a solicitar la ayuda pero siempre le “hacían dar de

vueltas” y solo gastaba dinero.

Sin embargo, ahora su percepción del gobierno cambió: “Recomiendo a las

personas que necesitan apoyo que vengan, que pierdan el miedo y que

realicen sus trámites, seguro los van a apoyar. Yo me voy satisfecho

porque esto fue muy rápido”, sentenció.

Sánchez González se enteró de las jornadas ciudadanas cuando acudió a

las oficinas del DIF Municipal de San Pedro Cholula. De ahí, fue a Casa

Aguayo y posteriormente llegó al SEDIF donde en tan solo unos minutos,

recibió la silla de ruedas que tanto necesita.

Con estas acciones, se demuestra una vez más que la administración de

Miguel Barbosa Huerta trabaja por las y los poblanos más necesitados y

por las personas que menos tienen.

Cabe recordar que la última jornada ciudadana de este año se realizará

el próximo lunes 30 de diciembre tanto en Casa Aguayo como en todas las

dependencias y organismos, incluido el SEDIF, el cual, está ubicado en

la calle 5 de Mayo 1606 de la ciudad de Puebla.