Camila Cabello se disculpa por haber hecho comentarios racistas en sus redes

Quién

La intérprete de “Señorita” ofreció disculpas a sus fans por haber utilizado lenguaje ofensivo en sus redes cuando era una adolescente.

Aunque actualmente Camila Cabello goza de gran popularidad y es una de las artistas más querida por las audiencias juveniles, la cantante se disculpó por haber usado lenguaje racista en el pasado en redes sociales.

La intérprete nominada al Grammy escribió que lamenta haber usado palabras ofensivas e hirientes en las redes cuando era una adolescente y aseguró que ahora que tiene 22 años ha madurado y dejado atrás ese aspecto de su personalidad.

“Cuando era más joven usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre. Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente de la historia, del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado”.

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

La exintegrante del grupo Fifth Harmony ha sido criticada por hacer comentarios racistas en cuentas de Tumblr ahora borradas.

Esta semana, usuarios de redes sociales publicaron capturas de pantalla de los viejos mensajes ofensivos de Cabello, obligándola a emitir una disculpa.

Por mucho que me gustaría, no puedo retroceder el tiempo y cambiar las cosas del pasado. Pero una vez que uno sabe, uno se comporta mejor y eso es todo lo que puedo hacer”, continuó.

La cantante cerró su misiva diciendo que usará su plataforma para “hablar sobre la injusticia y la inequidad”.

“Seguiré haciendo eso. No hay palabras para explicar lo profundamente arrepentida y avergonzada que me siento y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón”, aseguró.

¿Qué fue lo que dijo?

Las publicaciones de la intérprete de “Havana” son variadas. De acuerdo a Newsweek, la mayoría con lenguaje reprochable eran”reblogueadas” de otras cuentas en la red social; sin embargo, también empleó palabras racistas cuando respondió una pregunta.

Entre los archivos cuestionables, la nacida en Cuba compartió un GIF que se burlaba de un niño afroamericano, una imagen alterada con Photoshop que ofendía a una atleta de raza negra y otras fotos con estereotipos. Igualmente, difundió una edición que se reía de Rihanna luego de ser agredida por Chris Brown.

El medio afirma que en el portal, la en ese entonces aspirante a estrella, se mofa de “negros, asiáticos y mexicanos”. También atacó a Taylor Swift, Brunos Mars y Nicki Minaj, entre otros.