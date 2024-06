Presentan iniciativa para que juntas auxiliares tengan voz y voto en sesiones de Cabildo

Staff/RG

En Congreso del Estado abordaron temas municipales y de procedimiento para entrega-recepción

Con el objetivo de que las Juntas Auxiliares tengan voz y voto en la adopción de acuerdos de su Ayuntamiento, a través del presidente de la Junta Auxiliar, el diputado José Ambrosio Corona Carbarín presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal.

La propuesta legislativa del diputado propone adicionar el artículo 231 de la Ley, a fin de establecer que “es obligación y atribución de los presidentes de las Juntas Auxiliares, asistir a las sesiones de cabildo, con voz y con voto, dentro de las cuales podrán formular opiniones”.

Así como modificaciones al artículo 77 para establecer que “los acuerdos de los ayuntamientos se tomarán por mayoría de votos del Presidente Municipal, Regidores y Síndico, así como de los titulares de las Presidencias de las Juntas Auxiliares respectivas, y en caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.”

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y resolución correspondiente.

Asimismo, la diputada Lizette Minto García presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de promover una gestión más abierta y participativa de los regidores, al tener que visitar por lo menos una vez al mes las Juntas Auxiliares, colonias, barrios, fraccionamientos, ejidos y comunidades, que integran su municipio.

Así como realizar las gestiones que sean de su competencia, para conocer los problemas ciudadanos y procurar su solución y someter a la aprobación del Cabildo, el horario de atención al público y su Programa Anual de Trabajo, así como entregar un informe mensual al Cabildo sobre sus actividades de gestión.

La iniciativa fue dirigida a la comisión de Asuntos Municipales, para su análisis y dictaminación procedente.

Durante la sesión, el diputado Adolfo Alatriste Cantú presentó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de los 217 municipios de la entidad, para que durante el periodo de transición municipal y el proceso de entrega-recepción, las personas servidoras públicas observen en su actuar y se conduzcan conforme a lo establecido en la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y resolución correspondiente.

En más del orden del día, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas y puntos de acuerdo:

-Iniciativa del diputado Adolfo Alatriste Cantú para adicionar la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado, con la finalidad de establecer que en la Comisión de Transición Municipal también se integre, en su conformación, a uno o más regidores que serán designados, tanto por el ayuntamiento saliente como por el ayuntamiento electo.

La iniciativa establece adicionar un segundo párrafo al artículo 16 Bis de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para su estudio y resolución correspondiente.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de eliminar en el ordenamiento jurídico el nombre de servidores públicos y el de dependencia o entidad.

Para este objetivo se pretende reformar el párrafo primero del artículo 3 de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla.

La Iniciativa fue turnada a la comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, para su análisis correspondiente.

-Punto de acuerdo de la diputada Nora Merino Escamilla para exhortar al ayuntamiento de Puebla, a no llevar a cabo gastos innecesarios que no generen beneficios para las y los poblanos, así como evitar el inicio de obras que no se concluirán durante la administración