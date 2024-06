México Sub 23 venció en penaltis a Corea del Sur, pero jugará por el quinto lugar del Maurice Revello

RÉCORD

La Selección Mexicana Sub 23 dio una buena clase de futbol por varios minutos en el partido que enfrentó a Corea del Sur Sub 23 en la última jornada del Torneo Maurice Revello, pero no pudieron conseguir la victoria en el tiempo reglamentario y tendrán que jugar por el quinto lugar del certamen tras su 0-0 en 90 minutos.

Sin embargo, los de Ricardo Cadena demostraron, una vez más, no sentir miedo a la hora de tirar los penaltis, pues por reglamento del torneo, tras empatar en el tiempo reglamentario se tirará una tanda de penaltis y el vencedor se llevará un punto extra, hecho que el Tricolor hizo efectivo al ganar 3-5 con una gran demostración desde los 11 pasos por parte de sus cinco tiradores.

A decir verdad, México se enfrentó a una categoría Sub 21 de Corea del Sur, pues los jugadores del equipo asiático tenían edades entre los 19 y 21 años, mientras que los nacionales son, en su mayoría, con 23 años y ya debutados en Primera División.

Desde los primeros minutos, Ricardo Cadena ordenó atacar intensamente a los coreanos, por lo que los aztecas salieron con esa misión, y poco a poco iban encontrando el arco rival. Martínez Dupuy, Arciga y Medina eran los que provocaban el ataque mexicano, además de Pablo Monroy se unía por la lateral.

Pero Corea del Sur supo defender de gran forma y su arquero, Hank, también tuvo una tarde buena, pues atajó más de cinco pelotas para evitar hacer caer su arco. Los coreanos. Con lo poco que tenían, pero comandados por Jung, Moon, y Kim, lograron poner en peligro a Fernando Tapia en más de tres ocasiones, pero el arquero de Querétaro supo responder de gran forma.

En la recta final de los 90 minutos, Fidel Ambriz sacó un disparo cerca del área de Corea del Sur, pero Hank atajó ese balón, pero lo dejó rebotando en su propia área donde entró Ricardo Monreal y mandó la pelota al fondo de las redes, pero estaba en fuera de lugar y su gol fue anulado de inmediato.

Ahora, México deberá de esperar rival para luchar por el quinto mejor lugar del Torneo Maurice Revello, un partido donde se ve obligado a ganar tras el papelón de este martes ante una Corea del Sur que terminó en último lugar del Grupo A con un punto, conseguido ante el Tricolor.