Entrevista a la poeta nicaragüense Aracelly Díaz Vargas

Crecer en un hogar donde están ausentes los padres biológicos siempre será de múltiples complicaciones en tus primeros 15 años, pero existen testimonios en los cuales las personas que han tenido tales vivencias son personas exitosas, fuertes, resilientes y no le temen a los retos que en el curso de su existencia se han enfrentando. En esta entrevista conoceremos parte de la vida de una joven poeta que con su ejemplo de superación ha demostrado que para lograr hacer realidad tus metas no necesitas haber nacido en un entorno inundado de lujo, en esta charla comenta que a los 7 años empezó a trabajar para poder sobrevivir. También asegura que haber crecido en el ambiente y lugar que le tocó, la ha convertido en una mujer con excelente madurez, pero sobre todo humanista.

Les presento a través de esta amena charla a la escritora, poeta y columnista nicaragüense Aracelly Díaz Vargas (nacida el 17 de febrero del 2001 en Matiguás, Matagalpa, Nicaragua). CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023), es una antología que consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. Aracelly es la invitada más joven con la que contamos en Canto Planetario, Volumen I.

Díaz es una joven que escribe artículos de opinión sobre diferentes temas en los cuales aporta un enriquecedor mensaje de reflexión, los invito a leer en distintos sitios web, tales como: La Prensa (Nicaragua), Periódico El Sol, El Querendón (Colombia), Posdata Digital Press (Argentina), Revista Latina NC (EE.UU). El Sol de las Américas (República Dominicana). Siglo xxi, Diario 16, Murcia (España). Diario en Alta Voz (Honduras), El Siglo (Guatemala). Semanario Universidad, Diario Extra y La Voz de Goicoechea (Costa Rica).

A pesar de las circunstancias que ha tenido que vivir la poeta Aracelly, nunca ha desistido de sus metas ella estudió psicología (aún no terminado la carrera), es estudiosa y lectora de psicología, teología y filosofía por eso en su trabajo literario siempre vamos a encontrar contenido que trasmiten un mensaje reflexivo y humanista.

En esta charla nos comenta sobre sus primeros libros que leyó los cuales le hicieron ver un mundo diferente al cual estaba acostumbrada y desde entonces inició su búsqueda por adquirir conocimiento que ha sido constante, nos habla de su pasión por la psicología y filosofía, también sobre los temas que destacan en su trabajo literario, también recuerda al poeta Fabio Mendoza Obando (Q.E.P.D), que por cierto por él, ella y yo nos conocimos.

Felicito a la poeta Aracelly Díaz ya que para inicios de junio recibió el V Premio Mundial CÉSAR VALLEJO 2024 en la modalidad de “Excelencia Literaria”, organizado por los XXXII años de creación de fundación de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), cuyo presidente y fundador es el poeta peruano Carlos Hugo Garrido Chalén.

Querido lector, espero que disfrutes de este contenido. Recuerda que en esta vida mientras respires nada es imposible todo lo que te propongas lo puedes lograr si sabes invertir tu tiempo y rodearte de personas que te inspiren y motiven a ser parte de las historias de los exitosos.

¿Cómo era el entorno dónde vivió su infancia?

— Que bonito es leer y responder este formulario de entrevista, mil gracias por ello estimado Carlos Javier.

Tuve un entorno de diversas experiencias, mi infancia la viví de forma muy peculiar, donde a corta edad fui aprendiendo lo que significa existir, crecí sin mis padres, empecé a trabajar a los 7 años de edad, no tuve la oportunidad de jugar como cualquier niño a mi tiempo, fue una etapa que marcó mucho mi vida, por ser ese momento tan clave para el desarrollo de mi personalidad. También puedo decir que viví momentos muy bonitos, donde la inocencia y felicidad no tienen palabras, tengo tantos recuerdos hermosos, sobretodo por el regocijo en mi corazón al ver y escuchar las aves en aquellas montañas, con una bella cascada.

¿Quién le motivó a cultivar el hábito de la lectura?

—Mi mayor motivación fue haber vivido en una comunidad donde muy pocas personas sabían leer, y por ende era una necesidad; pues ver tanta dificultad me encontré con el deseo de seguir aprendiendo. Me puse a deletrear los libros que estaban a mi alcance aunque en realidad eran muy pocos. En esas primaveras tenía mucha curiosidad con deseo de comprender el mensaje allí escrito para así transmitirlo a los demás.

¿Cuáles fueron sus primeros libros que leyó?

—Recuerdo que mientras empezaba a leer, el único libro que había en casa de mi abuela era la Biblia, por eso fue el primero, después leí Azul, Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, con el paso del tiempo tuve acceso a libros muy significativos para mí, pues fueron el principio de un mundo inmenso de literatura, conocimiento y más. Me fascina recordar esos momentos que nace la lectura en mi vida.

¿Cuáles son sus escritores y poetas de referencia?

—En verdad admiro mucho a los escritores, pues ellos tienen esa delicadeza de hacer de sus experiencias vividas un eminente poema, una novela, o historia. Entre mis favoritos están St Tomás de Aquino, admiro mucho su filosofía en probar la existencia de Dios racionalmente como la profundidad de la Suma Teológica en la razón humana. Gabriela Mistral premio Nobel de literatura, Mi admiración también por la escritora Agatha Christie, Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes, Antonio Machado, Sigmund Freud padre del psicoanálisis, Federico García Lorca y sin duda alguna el Príncipe de las Letras Castellanas Rubén Darío.

¿Qué significó para usted haber conocido a través de las redes sociales al poeta Fabio Mendoza Obando?

—Esta pregunta me trae entrañables recuerdos. La verdad es que conocer al poeta Fabio Mendoza Obando, fue una de las mejores luces en mi camino, lo cual significó un puente de conexión a lo cultural y artístico. Es muy hermoso traerlo a mi mente por su forma de ser tan noble, fue un amigo a quien le tomé muchísimo cariño en poco tiempo que tuve oportunidad de hablar con él. Era muy apasionado por la poesía, su voz me transmitía mucho ánimo y alegría. Solo quiero decir bendito sea el momento que nos conocimos, pues él a terminado su peregrinación en esta tierra y ahora posee la plenitud eterna.

¿Qué significa para usted ser columnista en distintos periódicos de Hispanoamérica?—En mi significan grandes oportunidades que se presentan en este camino, por lo cual estoy sumamente agradecida con la vida, las pe

rsonas que me motivan donándome su apoyo incondicional, gracias a usted Carlos, he llegado a varios periódicos los cuales han recibido mis escritos, como entrevistas y artículos de opinión en temas diferentes. Desde la primera vez que publiqué me sentí muy emocionada de poder hacerlo.

¿Cuáles son los temas principales de su poemario Locuras de mi Soledad?

—Siendo este mi primer poemario en escribir, consta de temática variada en cada poema, pero destacan la sutileza creativa del ser cuando está sumergido en soledad, (no me refiero a la soledad dañina indeseable), sino a la que es capaz de transfigurar tu vida. Emociones transformadas en poesía, amor no deseado, alma enamorada, penumbras, secreto del espíritu, existencia y muerte.

¿Cuáles son los temas que destacan en su poesía?

—En mis escritos hablo de diversos temas ya sea en artículos o poemas, pero en mis favoritos destacan: existencia, misterios del ser en materia y forma, amor y olvido, soledad en silencio. Vida después de la muerte, experiencias no contadas, universo entre otros. Estos son temas que me apasionan al escribir pues los considero de alta inspiración.

¿Cuándo considera publicar su primer libro?

Tengo metas que considero muy valiosas y una de ellas es publicar mi primer poemario a finales del año en curso, es un anhelo en mi corazón, por lo tanto trabajaremos en ello.



¿Desde cuándo descubrió el amor por la psicología y filosofía?

—Conocer, el pensamiento y comportamiento humano, es algo que me atrae mucho desde que empezó mi desarrollo cognitivo, recuerdo que en esa etapa me preguntaba por qué tal actuar en las personas, cómo es posible que las personas tengan tanto odio y traten con desprecio a su entorno y animales, qué hay más allá de esa conducta. En ésos momentos, no sabía si existía la psicología o filosofía solo experimentaba después al crecer me enteré de ese mundo donde el estudio de la mente es la ciencia desprendida de lo filosófico considerándolo mi pasión; estudié psicología encontrando tanto de lo que quería y quiero apenas comprender.

¿Cómo prefieres leer un libro en formato digital o impreso? ¿Por qué?

—El hábito de lectura es una de las mejores fuentes de conocimiento, y hay personas que lo hacen en cualquier lugar, en cambio, otros prefieren leer en silencio, soledad o al viajar. Lo cierto es que ahora tenemos muchas oportunidades para cultivar este valioso hábito, pero hay quienes eligen tener aplicaciones en sus celulares al hacerlo, a mi en lo particular me gusta más tener libros en físico ya que al ojear puedo sentir el aroma de sus páginas enterándome de su inmensa estimulación cerebral.

¿Qué significó para usted haber sido invitada a ser representante de Nicaragua en CANTO PLANETARIO?

—Fue una grandiosa oportunidad gracias a la invitación de parte de usted estimado Carlos Jarquín (gestor-compilador) a ser partícipe en ésta excelsa obra. No podía creer que yo había sido invitada por primera vez, a tan ilustre proyecto, yo me pregunté: —¿Cómo pudo Carlos invitarme a este proyecto tan cosmopolita? Me sentí muy entusiasmada por eso cuando leí la carta empecé a imaginar el gran beneficio que traería a la naturaleza, con su pensamiento universal, por ser la voz de los que sufren y la gloria de los afortunados. Hoy que acaricio sus páginas, exalto y comprendo el título del libro CANTO PLANETARIO en el que se ha consumado esta obra; de verdad me apasiona leer tantos pensamientos diferentes en un solo libro como lo es antología que reúne a escritores, poetas y artistas de 110 países provenientes de 77 idiomas el cual recomiendo 100%.

¿Háblanos del contenido de tus poemas que fueron publicados en CANTO PLANETARIO?

—¡Que hermoso es recordar esos instantes tan únicos! Cuando me llegó la carta de invitación. Lo primero que hice fue ver con los ojos del alma, mi entorno en lo que se refiere a la naturaleza, investigar sobre un antes y un después de aquel pueblo San Rafael del Norte, Jinotega que cambios climáticos habían ocurrido, me fui a las comunidades como de costumbre, guardaba los detalles del campo y al regresar los transformé en poemas. Ahora es una honra que estén publicados en Canto Planetario: hermandad en la tierra (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023).

Muchas gracias estimada Aracelly por esta entrevista que me ha concedido, gracias por su tiempo, ha sido un verdadero placer conocer más de su vida. Le deseo muchos éxitos en su vida, que la poesía y el universo de los libros le sigan sorprendiendo de la magia que poseen. Espero podamos coincidir en futuros proyectos literarios. A través de éstas líneas le extiendo mis más sinceras felicitaciones por ser una joven digna de aplausos y admiración todo un ejemplo de su generación.





El entrevistador es compilador de la antología CANTO PLANETARIO: Hermandad en la Tierra (HC Editores, Costa Rica 2023)

