En Chiautla de Tapia anuncia Lalo Castillo acompañamiento a municipios para que planes de gobierno se cumplan

Staff/RG

Al obtener el cargo de Diputado Federal, Lalo Castillo anunció que tendrá coordinación con los ayuntamientos para que fluyan los resultados en beneficio de cada localidad

Con una plaza municipal de Chiautla de Tapia, repleta de simpatizantes, militantes y sociedad en general, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 14 de Izúcar de Matamoros, por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Lalo Castillo, aseguró que dará respaldo y acompañamiento a las autoridades municipales, para que sus propuestas de gobierno se hagan realidad.

En evento lleno de aplausos y porras, el morenista refirió que la mejor forma de agradecer el voto ciudadano, es dando resultados y en ello se incluye hacer realidad todas las propuestas hechas en campaña.

“Es importante dar respuesta a nuestra gente, cumplir con la ideología de Primero los Pobres, trabajar por toda la población, porque precisamente la gente nos da su confianza para que no les fallemos; les pidió a mis amigas y amigos candidatos que tras favorecernos el voto no dejemos a nuestra gente, no nos separemos de la región y cada promesa hecha, debemos consolidarla en realidades”.

Cómo invitado de honor en el evento de cierre de campaña del candidato a la Presidencia Municipal de Chiautla, Gonzalo Oropeza García, recordó a los presentes que ya falta poco para la jornada electoral, por lo que es importante no olvidar este 2 de junio salir a votar 6 de 6 por las y los candidatos de la Cuarta Transformación.