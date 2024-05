Fernando Morales reforesta la unidades habitacionales Jardines de la Montaña y Bosques del Pedregal

Arlette Hernández

Fernando Morales en compañía de Rafael Cañedo, candidato a la presidencia municipal de Puebla, acudieron a las zonas habitacionales: Bosques del Pedregal y Jardines de la Montaña para realizar la plantación de árboles para reforestar el lugar, que en los últimos meses ha sido afectado por la sequía e incendios.

El candidato a la gubernatura del estado, también platicó con las y los vecinos para tener conocimiento de los problemas que aquejan a la comunidad, por ejemplo: la falta de transporte público, agua, alumbrado y seguridad.

Los vecinos argumentan que al ser una zona que aún no está municipalizada, el gobierno no los voltea a ver, ni brinda los servicios básicos como debería, asimismo mencionan los convenios con constructoras, las cuales no terminan las obras correspondientes.

“En mi gobierno todos los parques y zonas alejadas de los centros de cada municipio, también serán atendidos, porque es injusto que solo se voltee a ver a los espacios a conveniencia de cada político. Es necesario atender de maneja justa a todas y todos los poblanos, sin importar el lugar” mencionó Morales Martínez a las personas que acudieron a la reforestación.

Durante el evento los candidatos dieron en adopción a cada árbol plantado a una familia de las unidades habitacionales, quienes también se comprometieron a cuidar de ellos con el fin de tener un espacio con mejor calidad del aire y del suelo.