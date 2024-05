Gerardo Lamas avanza con confianza por la diputación local del Distrito 34 local

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con mucha confianza avanza la campaña de Gerardo Lamas, candidato a la reelección de la Diputación local por el Distrito 34, la cual ha sido muy bien recibida por la gente que respalda sus propuestas y realiza peticiones para continuar con el buen cambio para la región.

En entrevista para El Valle, el candidato del PAN aseguró que ha tenido buena aceptación de la gente, por lo que continúa recorriendo el territorio del Distrito 34, para escuchar con atención a los vecinos y una vez, si el voto lo favorece, continuar legislando para mejorar la calidad de vida de las y los toluqueños.

“La campaña va muy bien, la gente nos está recibiendo con mucho agrado, la verdad es que hemos trabajado mucho y cumplido prácticamente todas las promesas de campaña, aunque algunas hacen falta, te soy sincero, pero hay que explicar cuál fue la razón del por qué no se hizo e intentar solucionar próximamente alguna cosa que nos haya fallado, por ejemplo, prometí poner medidores de agua en algunas colonias que no puse y esa me ha dolido, pero vamos a seguirlo intentando”, dijo.

Sin embargo, aseguró que durante su gestión ha concretado acciones como la colocación de cámaras de videovigilancia en primarias, la esterilización gratuita a más de 3 mil perros y gatos de todo Toluca,

así como la gestión de energías renovables en 900 edificios públicos.

“De repente me volví sin tenerlo tan planeado, el diputado que más se encargó de temas ambientales, es una realidad, afortunadamente se logró que fue la de que todos los edificios de gobierno tengan que funcionar con energías renovables”.