Advierte Lalo Covián la judicialización de las elecciones del 2 de junio tras el robo del sello de boletas en San Andrés Cholula

Staff/RG

El candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano pide la intervención de autoridades electorales.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO.- El candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Covián Carrizales urgió la intervención de autoridades electorales como el Instituto Electoral del Estado, Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) luego de la sustracción de uno de los 33 sellos de las boletas electorales en el Consejo Municipal del IEE.

Dijo estar en constante comunicación con su representante del Consejo Municipal del IEE en San Andrés Cholula, lo que permitió enterarse que fue sustraído el sello de boletas; emprendiendo comunicación con sus demás candidatos de los diferentes partidos políticos.

“No vamos a permitir que este proceso se manche y pueda generar una judicialización o una posible nulidad del proceso electoral”; por ello, hizo un llamado a las autoridades electorales para dar solución y garantías a los electores; quienes acudieran a las urnas el próximo 2 de junio.

Insistió que la perdida de material electoral vulnera la certeza y transparencia en las elecciones; y pese a que la Dirigencia Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) no ha emitido una postura formal respecto al tema es tiempo de dejar atrás las diferencias políticas para exigir soluciones como: “doble sello de las boletas electorales”.

Aunado a la situación, dijo recibir quejas de trabajadores del actual Ayuntamiento Panista encabezado por el esposo de la candidata Guadalupe Cuautle; Edmundo Tlatehui a quien acusan de exigir la credencial de electoral y de familiares para continuar laborando sin dificultad.

Por lo anterior, llamó a “No tener miedo” denunciar los atropellos y estar tranquilos porque su gobierno no será de “condiciones ni de amagos”: “mi gobierno será un gobierno ciudadano, no vamos con la intensión de hacer daño, se pondrá fin a todo aquello que vulnere la vida laboral y sus derechos”.

En cuanto a la compra de votos, Covián Carrizales sostuvo “me da más miedo, lo del sello”; porque cada quien será responsable de las causas y efectos durante sus campañas: “Estoy seguro, que los ciudadanos han meditado muy bien su voto, me da gusto que ese día se aprovechen y tomen el dinero, pero a la hora de emitir su sufragio será libre y convencido de que #LoNuevo será la mejor opción”.

“El recibimiento de la gente ha sido increíble, no quieren –PAN con lo mismo-, me han exigido propuestas y confío en la gente, que aunque habrá tentaciones y muchos caerán, otros más sabran que hacer (…) convirtiéndose en un tiro de cochinos vs marranos”; concluyó.