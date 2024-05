Aleks Syntek hizo vibrar al público de Honduras este fin de semana con su 3D-ECADAS TOUR

Staff/RG

Este sábado 18 de mayo para Honduras fue un día muy especial y gratificante ya que, uno de los ídolos que ha marcado una época inmemorable en la música en español recorriendo más de 30 años de grandes éxitos, Aleks Syntek, visitó este hermoso país , obteniendo así, sold out y uno de los más impactantes conciertos de este 2024 en Tegucigalpa, con una explosión de recuerdos con los mejores temas que hicieron retumbar el escenario del Coliseum Nacional de Ingenieros con los aplausos y coros de todos los asistentes.

La conexión entre el público y Aleks Syntek durante la noche fue sinergia total, temas como “Mis Impulsos sobre ti”,” Sexo, Pudor y Lágrimas”,” Te Soñé”, “Mas de 1,000 años” fueron por mencionar algunos con los que el público se convirtió en su corista principal.

Con un show totalmente de calidad, no solo en lo vocal, si no, con visuales que alumbraban la pantalla principal, fue el complemento espectacular del escenario, donde lució un Aleks Syntek conmovido, feliz, energético y agradecido por visitar después de tiempo de no hacerlo a Honduras, país que goza siempre la presencia del talentoso cantautor.

Aunado y como siempre, acompañando de sus talentosos músicos, se presenció durante la noche la interacción particular del público con Aleks Syntek, en donde sin duda las más de 2 horas de concierto se quedarán plasmadas en la memoria de todos los Hondureños.

Aleks Syntek sigue trabajando este 2024 en 3D-ECADAS TOUR con presentación en puerta y este cierre de mes se presentará en el Estado de México, para este concierto y más detalles sigue más de cerca a syntekoficial